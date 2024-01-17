الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يستضيف سيراميكا كليوبارا وإنبي يواجه الداخلية في كأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا فاز في الجولة الأولى على انبي

تقام في الخامسة مساء اليوم، مباراتان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، إذ يلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا وإنبي مع الداخلية .

ويتصدر سيراميكا كليوباترا والداخلية المجموعة الثالثة ولكل منهما ثلاث نقاط يليهما إنبي والإسماعيلي بدون نقاط، وفي حالة فوز الداخلية وسيراميكا كليوباترا سيتأهلان للدور ربع النهائي دون انتظار نتائج مباراتي الجولة الثالثة.

الإسماعيلي في موقف صعب أمام سيراميكا

مواجهة سيراميكا كليوباترا ستكون صعبة على الإسماعيلي رغم إقامتها في ملعبه نظرا لغياب 11 لاعب، وكذلك غياب إيهاب جلال المدير الفني، وسيتواجد حمد إبراهيم المدرب العام في المدرجات بعد طرده في مباراة الداخلية التي انتهت بهزيمة الإسماعيلي بهدف، ويقود الفريق أحمد حسام المدرب المساعد.

الجهاز الفني للإسماعيلي اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة هم أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد ومحمد دسوقي ومحمد هاشم وإياد عسقلاني وعبد الله محمد ومحمد نصر ومحمد عمار وعصام صبحي وأحمد وجيه ومحمد وجدي وعمرو سعيد ومروان حمدي ومحمود الشبراوي وعبد الرحمن مجدي وعبد الله السعيد ومحمد إيهاب ونادر فرج وحازم مرسي ياو أنور وباسم مرسي.

وشهدت القائمة غياب 11 لاعبا هم محمد فوزي وكريم عرفات بسبب الإصابة ومحمد بيومي للإيقاف وعمر الساعي لانضمامه  للمنتخب الأوليمبى وحمدى النقاز الذى غاب عن التدريب الأخير بسبب أزمة مستحقاته المالية وصالح جمعة ومحمد عبد السميع وأحمد محسن وعماد حمدى وأحمد محسن ومحمد حسن لأسباب فنية.

في المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي لتحقيق الفوز والتأهل رسميا للدور ربع النهائي رغم غياب محمود نبيل ورشيد أحمد بعد انتقالهما لفريق زد إف سي. 

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده أحمد صلاح وكريم السعيد ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

انبي يستضيف الداخلية 

وفي ملعب بتروسبورت، يرفع إنبي بقيادة تامر مصطفى شعار لا بديل عن الفوز للاحتفاظ بأماله في التأهل للدور ربع النهائي بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، في حين يسعى الداخلية بقيادة هيثم شعبان لتحقيق نتيجة إيجابية لأن التعادل سيكون في صالحه خاصة إذا فاز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي.

يدير المباراة حسني سلطان ويساعده مصطفى عطية وعدي عيد ومعهم مصطفى عثمان حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ومحمد التابعي الغازي مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأندية المصرية الاسماعيلى سيراميكا كليوباترا وانبي الداخلية

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