بهدفين نظيفين.. زد يستعيد نغمة الانتصارات على فاركو بكأس الرابطة

حقق فريق زد، فوزا هامًا على حساب نظيره فاركو، بهدفين نظيفين، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة (موسم 2023 /2024).

وافتتح التسجيل أولًا لـ"زد"، شادي حسين في الدقيقة الـ42، بينما أكد رشيد أحمد تفوق زد، بهدف ثان في الدقيقة الـ90+7 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة حافظ زد على آماله في خطف بطاقة التأهل للدور التالي، حيث أصبح يمتلك 3 نقاط، وضعته على قمة المجموعة الثانية بصفة مؤقتة، لحين انتهاء مواجهة بيراميدز وطلائع الجيش المقامة الآن على ملعب الدفاع الجوي.

أما فاركو، فتوقف رصيده عند نقطة وحيدة، في المركز الثالث.

وكان زد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى عادل "كاجو" - محمد سمير - عبدالله بكري - محمد رضا.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد الصغيري.

خط الهجوم: رأفت خليل - ماتا ماجاسا - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من.. محمد مزيكا ومصطفى العش، ومحمد أشرف بكري ومحمود نبيل، وعبدالرحمن البانوبي ومحسني ماليما ماكامي، ورشيد أحمد ومحمد علي عكاشة.

أما تشكيل فاركو، فكان كالتالي:

حراسة المرمى: محمود السيد.

خط الدفاع: سيف العجوز وأحمد عوض، ومحمود البدري وجابر كامل.

خط الوسط: وليد علي فرج ومحمود عماد، وأحمد البحراوي وأحمد محمود.

خط الهجوم: سيف تيري وعمرو جمال.

وكان زد استهل مشواره في مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، بالهزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، أما فاركو فحقق تعادلا إيجابيا مع بيراميدز بنتيجة 2/2.