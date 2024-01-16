الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. شادى حسين يقود زد للتقدم على فاركو بكأس الرابطة

شادى حسين
شادى حسين

انتهى الشوط الأول من مباراة زد وفاركو، في ثاني جولات مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة (موسم 2023 /2024)، بتقدم زد بهدف نظيف.

وافتتح التسجيل لـ"زد"، شادي حسين، في الدقيقة الـ42.

وعقب تسجيل زد الهدف، كثف لاعبو فاركو من هجومهم على مرمى زد، من أجل إدراك التعادل، ولكن دون فائدة.

وكان زد بدأ المباراة، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى عادل "كاجو" - محمد سمير - عبدالله بكري - محمد رضا.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد الصغيري.

خط الهجوم: رأفت خليل - ماتا ماجاسا - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من.. محمد مزيكا ومصطفى العش، ومحمد أشرف بكري ومحمود نبيل، وعبدالرحمن البانوبي ومحسني ماليما ماكامي، ورشيد أحمد ومحمد علي عكاشة.

أما تشكيل فاركو، فكان كالتالي..

حراسة المرمى: محمود السيد.

خط الدفاع: سيف العجوز وأحمد عوض، ومحمود البدري وجابر كامل.

خط الوسط: وليد علي فرج ومحمود عماد، وأحمد البحراوي وأحمد محمود.

خط الهجوم: سيف تيري وعمرو جمال.

موقف المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويتصدر طلائع الجيش، قمة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، يليه بيراميدز وفاركو ولكل منهما نقطة واحدة ثم زد إف سي بدون نقاط.

كأس رابطة الأندية المحترفة فاركو شادي حسين كأس الرابطة

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