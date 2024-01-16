كأس الرابطة.. شادى حسين يقود تشكيل زد الرسمى أمام فاركو

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق زد، التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة زد وفاركو بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويحل زد ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

وتعد النسخة الحالية، هي الثالثة على التوالي تاريخيا من البطولة، بعد نسختي (2021/2022، و2022/2023).

تشكيل زد لمواجهة فاركو بكأس رابطة الأندية المحترفة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى عادل "كاجو" - محمد سمير - عبد الله بكري - محمد رضا.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - عبد الله مجدي - أحمد الصغيري.

خط الهجوم: رأفت خليل - ماتا ماجاسا - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من.. محمد مزيكا ومصطفى العش، ومحمد أشرف بكري ومحمود نبيل، وعبد الرحمن البانوبي ومحسني ماليما ماكامي، ورشيد أحمد ومحمد علي عكاشة.

تشكيل زد لمواجهة فاركو بكأس الرابطة

القنوات الناقلة لمباراة زد وفاركو بكأس رابطة الأندية

تنقل مباراة زد وفاركو، في الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

طاقم تحكيم مباراة زد وفاركو بكأس الرابطة

يقود مباراة زد وفاركو، بكأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من محمد عباس قابيل حكما للساحة، ويعاونه حسن رمضان ومحمود حسين مساعدين أول وثان، ومعهم محمود منصور حكما رابعا، ومصطفى الشهدي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

ترتيب المجموعة الثانية بكأس الرابطة

ويتصدر طلائع الجيش، قمة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، يليه بيراميدز وفاركو ولكل منهما نقطة واحدة ثم زد إف سي بدون نقاط.