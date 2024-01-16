الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الرابطة.. شادى حسين يقود تشكيل زد الرسمى أمام فاركو

فريق زد
فريق زد

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق زد، التشكيل الرسمي لمواجهة فاركو، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة زد وفاركو بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويحل زد ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

وتعد النسخة الحالية، هي الثالثة على التوالي تاريخيا من البطولة، بعد نسختي (2021/2022، و2022/2023).

تشكيل زد لمواجهة فاركو بكأس رابطة الأندية المحترفة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: مصطفى عادل "كاجو" - محمد سمير - عبد الله بكري - محمد رضا.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - عبد الله مجدي - أحمد الصغيري.

خط الهجوم: رأفت خليل - ماتا ماجاسا - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من.. محمد مزيكا ومصطفى العش، ومحمد أشرف بكري ومحمود نبيل، وعبد الرحمن البانوبي ومحسني ماليما ماكامي، ورشيد أحمد ومحمد علي عكاشة.

تشكيل زد لمواجهة فاركو بكأس الرابطة

القنوات الناقلة لمباراة زد وفاركو بكأس رابطة الأندية

تنقل مباراة زد وفاركو، في الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

طاقم تحكيم مباراة زد وفاركو بكأس الرابطة

يقود مباراة زد وفاركو، بكأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من محمد عباس قابيل حكما للساحة، ويعاونه حسن رمضان ومحمود حسين مساعدين أول وثان، ومعهم محمود منصور حكما رابعا، ومصطفى الشهدي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

ترتيب المجموعة الثانية بكأس الرابطة

ويتصدر طلائع الجيش، قمة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، يليه بيراميدز وفاركو ولكل منهما نقطة واحدة ثم زد إف سي بدون نقاط.

كأس رابطة الأندية المحترفة فاركو تشكيل زد الرسمي تشكيل زد الرسمي لمواجهة فاركو مجدي عبدالعاطي

مواد متعلقة

فاركو يواجه زد إف سى وطلائع الجيش يستضيف بيراميدز فى بطولة كأس الرابطة

بعد انتصار الدوري.. طلائع الجيش يواصل هيمنته على زد بهدف بكأس الرابطة

التشكيل الرسمي لمباراة زد وطلائع الجيش في كأس الرابطة

طلائع الجيش يواجه زد.. والمصري يصطدم بالمقاولون في كأس الرابطة

الأكثر قراءة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

القيادة المركزية الأمريكية: ضبط أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين باليمن

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

أب يستضيف صديقه لـ"سهرة مخدرات" فيغتصب ابنته ويقتلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين