فاركو يواجه زد إف سى وطلائع الجيش يستضيف بيراميدز فى بطولة كأس الرابطة

تقام اليوم الثلاثاءـ مباراتان في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، إذ يلتقي فاركو مع زد إف سي في الثالثة عصرا باستاد حرس الحدود بالإسكندرية وطلائع الجيش مع بيراميدز في الخامسة مساء باستاد جهاز الرياضة العسكري.

ويتصدر طلائع الجيش المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط يليه بيراميدز وفاركو ولكل منهما نقطة واحدة ثم زد إف سي بدون نقاط

فاركو يستضيف زد إف سي

مباراة فاركو وزد إف سي تعني الكثي للفريقين لأن الفائز سينعش أماله في التأهل للدور ربع النهائي وفي حالة فوز فاركو سيرتفع رصيده إلى أربع نقاط ويخرج زد إف سي من المنافسة رسميا وفي حالة فوز زد إف سي سيرتفع رصيده إلى ثلاث نقاط ويبقي رصيد فاركو نقطة واحدة لكنه لن يخرج من المنافسة لكنه سيدخل مرحلة الحسابات المعقدة ف الجولة الثالثة.

يدير المباراة محمد عباس قابيل ويساعده حسن رمضان ومحمود حسين ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

وفي ملعب جهاز الرياضة العسكري يستضيف طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني فريق بيراميدزبقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في مباراة يسعى خلالها طلائع الجيش للفوز وحسم تأهله للدور ربع النهائي وفي نفس الوقت يسعى بيراميدز أيضا لحصد النقاط الثلاث وانعاش أماله في التأهل لربع النهائي.

قائمة بيراميدز لمباراة طلائع الجيش

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 19لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد ميهوب ويوسف نادر وكريم حافظ وعبد الرحمن صميدة ومحمود دونجا وأحمد توفيق ويوسف أسامة وسيف جعفر وعربي بهاء مانجا وصامويل أومسا وأوجو صامويل ووليد الكرتي وإسلام عيسى وعبد الله السعيد ومحمد رضا بوبو ومحمود أوكا وكريم الطيب وفخري لاكاي ودودو الجباس.

وشهدت القائمة عودة عبد الله السعيد ودودو الجباس بينما يغيب أحمد فتحي لطرده في مباراة فاركو ويستمر غياب شريف إكرامي ومحمود مرعي وأسامة جلال ورمضان صبحي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة و أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومصطفى فتحي ومهند لاشين لوجودهم مع منتخب مصر و المغربي محمد الشيبي والبوركيني إبراهيم بلاتي توريه والكونغولي فيستون ماييلي لمشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة الأمم الإفريقية.

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده شهاب راشد وأحمد رشدي ومعهم جلال أحمد حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.