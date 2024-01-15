الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف قائمة بيراميدز لمواجهة الطلائع في كأس الرابطة

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

ويحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد ميهوب - يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - سيف جعفر - عربي بهاء مانجا - صامويل أومسا - أوجو صامويل - وليد الكرتي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - محمد رضا بوبو - محمود أوكا - كريم الطيب - فخري لاكاي - دودو الجباس.

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من اللاعبين في مواجهة طلائع الجيش ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

بسبب الإصابة:

شريف إكرامي - إصابة بالكتف 
رمضان صبحي - إصابة بشد في العضلة الخلفية 
أسامة جلال - إصابة في أربطة غضروف الركبة
إبراهيم عادل - مواصلة التأهيل وعدم الجاهزية الفنية 
محمود مرعي - إصابة بمزق في العضلة الخلفية

الانضمام الدولي لمنتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:

أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - مصطفى فتحي - مهند لاشين

الدوليون الأجانب مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:  

محمد الشيبي - منتخب المغرب  
بلاتي توريه - منتخب بوركينا فاسو  
فيستون ماييلي - منتخب الكونغو

بسبب الإيقاف:

أحمد فتحي - للطرد في مباراة فاركو بالجولة الأولى

البرتغالي جايمي باتشيكو بيراميدز بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش طلائع الجيش جهاز الرياضة العسكري

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غيابات بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش بكأس الرابطة

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