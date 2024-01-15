الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غيابات بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش بكأس الرابطة

بيراميدز
بيراميدز

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من اللاعبين في مواجهة طلائع الجيش ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

بسبب الإصابة:

شريف إكرامي - إصابة بالكتف 
رمضان صبحي - إصابة بشد في العضلة الخلفية 
أسامة جلال - إصابة في أربطة غضروف الركبة
إبراهيم عادل - مواصلة التأهيل وعدم الجاهزية الفنية 
محمود مرعي - إصابة بمزق في العضلة الخلفية

الانضمام الدولي لمنتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:

أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - مصطفى فتحي - مهند لاشين

الدوليون الأجانب مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:  

محمد الشيبي - منتخب المغرب  
بلاتي توريه - منتخب بوركينا فاسو  
فيستون ماييلي - منتخب الكونغو

بسبب الإيقاف:

أحمد فتحي - للطرد في مباراة فاركو بالجولة الأولى

وشهدت منافسات الجولة الأولى بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024)، حيث جاءت نتائجها طبيعية جدا، باستثناء بعض النتائج الغريبة.

وفيما يلي ظواهر الجولة الأولى بمجموعات كأس رابطة الأندية

بعد سلسلة متواصلة من النتائج السيئة للغاية، في مسابقة دوري نايل مؤخرا والمتوقفة حاليا، لاستعدادات المنتخب الوطني الأول لكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، عاد فريق بلدية المحلة مجددا إلى نغمة الانتصارات، محققا الفوز على سموحة بهدف نظيف.

وما زال فريق مودرن فيوتشر تائها، بعد حرمانه من لقب كأس السوبر للأندية الأبطال بنظامها الحديث، التي أقيمت مؤخرا في الإمارات، أمام الأهلي في مباراة مثيرة للغاية، انتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة 4/2، حيث تلقي هزيمة أخرى على يد الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

محمد الشيبي منتخب المغرب فيستون ماييل رمضان صبحى بيراميدز

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