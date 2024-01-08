بهدف الغندور.. الاتحاد السكندرى يسقط مودرن فيوتشر بكأس الرابطة

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره مودرن فيوتشر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء هدف المباراة الوحيد وزعيم الثغر، عن طريق خالد الغندور، في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.

وعقب هدف الاتحاد، كثف لاعبو مودرن فيوتشر من هجومهم على مرمى المهدي سليمان، لإدراك التعادل، لكن دون فائدة.

وبدأ مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، أموراني حساني، محمد صادق، عبدالكبير الوادي، أحمد عاطف.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود شعبان، طارق طه، محمد نصير، محمد محمود، علي زعزع، كجالي درامي، هشام عادل، عمر السعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية (موسم 2023/2024)، هي الثالثة على التوالي من المسابقة، حيث توج فريق مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى، بينما حصد سيراميكا كليوباترا لقب النسخة الثانية الموسم الماضي.

بينما كان تشكيل الاتحاد السكندري التالي..

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبوسليمة وعمرو صالح.

خط الوسط: مورو ساليفو وخالد الغندور، وكريم الديب وعبدالغني محمد.

خط الهجوم: بيكالي أوبامي وبنجامين بواتينج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح ومصطفى إبراهيم، وأحمد غنيم وبلال السيد، وناصر ناصر وعمر الوحش، وأحمد عيد وفوزي الحناوي، ورجب عمران.

موقف المجموعة الأولى بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويتقاسم فريقا الاتحاد السكندري وبلدية المحلة قمة المجموعة الأولى، بكأس رابطة الأندية المحترفة، برصيد 3 نقاط لكلاهما، بعد فوز بلدية المحلة على سموحة عصر اليوم بهدف نظيف.

بينما يظل سموحة ومودرن فيوتشر في المركزين الثالث والرابع، بلا أي رصيد من النقاط.