التشكيل الرسمي لمباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري بكأس الرابطة

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لـ"مودرن فيوتشر"، تشكيل فريقه الرسمي أمام الاتحاد السكندري ببطولة كأس الرابطة.

موعد مباراة مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري بكأس رابطة الأندية

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الخامسة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، اموراني حساني، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. محمود حمدي، محمود شعبان، طارق طه، محمد نصير، محمد محمود، علي زعزع، كجالي درامي، هشام عادل، عمر السعيد

تشكيل مودرن فيوتشر

ترتيب المجموعة الأولى بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويقع فريقي مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، في المجموعة الأولى بكأس رابطة الأندية المحترفة، بجوار بلدية المحلة وسموحة.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، المدير الفني على النحو التالي..

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبوسليمة وعمرو صالح.

خط الوسط: مورو ساليفو وخالد الغندور، وكريم الديب وعبدالغني محمد.

خط الهجوم: بيكالي اوبامي وبنجامين بواتينج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. عمر صلاح ومصطفى إبراهيم، وأحمد غنيم وبلال السيد، وناصر ناصر وعمر الوحش، وأحمد عيد وفوزي الحناوي، ورجب عمران.

تشكيل الاتحاد السكندري

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري بكأس الرابطة

وتنقل مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، عبر شبكة قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري بكاس الرابطة

ويقود مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، طاقم تحكيمي مكون هشام القاضي ويساعده محمد فاروق وخالد حسام طه ومعهم السيد منير حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وحمادى القلاوي مساعد حكم فيديو.