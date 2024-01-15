الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الرابطة.. الاتحاد السكندرى يفوز بهدف على بلدية المحلة ويتصدر المجموعة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

فاز فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، على بلدية المحلة بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية، خلال فعاليات الجولة الثانية لمنافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم بنجامين بواتنج لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة رقم ٢١ من عمر الشوط الأول، ليتنهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري على المحلاوي بهدف نظيف، لينتهى اللقاء بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف دون رد.

بهذه النتيجة تأهل الاتحاد السكندري للدور التالي، وتخطي دورى المجموعات بعدما تصدر المجموعة برصيد ٦ نقاط.

ونجح زعيم الثغر في تحقيق فوزين متتاليين خلال مشواره بكأس الرابطة، حيث فاز في الجولة الأولى على حساب فيوتشر بهدف، وفاز على بلدية المحلة في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

ولعب الاتحاد السكندري أمام بلدية المحلة بتشكيل أساسي مكون من: 

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبوسليمة والحبيب حسن.

خط الوسط: عمر الوحش وخالد الغندور، وعمرو صالح وعبدالغني محمد.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج وبيكالي أوبامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. عمرو خليل ومحمود شبانة، وأحمد غنيم وبلال السيد، وهاني الطامي وناصر ناصر، وأحمد عيد وفوزي الحناوي، ورجب عمران.

وخاض بلدية المحلة لقاء الاتحاد السكندري بكأس رابطة الأندية بالتشكيلة الأساسية، وجاءت على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد صابر ومحمد رجب، وإبراهيم شتا وأحمد مجدي.

خط الوسط: إسلام مرزوق والسيد عوض، ومحمد أشرف ومحمد أميسي.

خط الهجوم: محمد عادل أمو وكريم أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. ماهر إبراهيم وهشام شعبان، وعبدة سمانة رزاق وعبدالرحمن اللاهوني، وعبدالرحمن ديماريا وحسام حسن، ورضا وأحمد عثمان.

وقاد اللقاء طاقم تحكيمى مكون من إبراهيم محمد حكمًا للساحة، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وسيد نافع مساعدين أول وثان، ومعهم أحمد حمدي حكمًا رابعًا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

استاد الإسكندرية طارق العشري كأس رابطة الأندية المحترفة فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري تأهل الاتحاد السكندري كأس رابطة الأندية

الأكثر قراءة

من «الدعم» إلى «المكالمة انتهت».. كيف نفد صبر بايدن على نتنياهو؟

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

ناقد رياضى يفجر مفاجأة عن تفكير محمد صلاح فى الاعتزال دوليًا (فيديو)

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

4 تغييرات فى تشكيل «الفراعنة» أمام غانا بعد التعادل مع موزمبيق

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين