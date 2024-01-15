كأس الرابطة.. الاتحاد السكندرى يفوز بهدف على بلدية المحلة ويتصدر المجموعة

فاز فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، على بلدية المحلة بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية، خلال فعاليات الجولة الثانية لمنافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم بنجامين بواتنج لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة رقم ٢١ من عمر الشوط الأول، ليتنهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري على المحلاوي بهدف نظيف، لينتهى اللقاء بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف دون رد.

بهذه النتيجة تأهل الاتحاد السكندري للدور التالي، وتخطي دورى المجموعات بعدما تصدر المجموعة برصيد ٦ نقاط.

ونجح زعيم الثغر في تحقيق فوزين متتاليين خلال مشواره بكأس الرابطة، حيث فاز في الجولة الأولى على حساب فيوتشر بهدف، وفاز على بلدية المحلة في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

ولعب الاتحاد السكندري أمام بلدية المحلة بتشكيل أساسي مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبوسليمة والحبيب حسن.

خط الوسط: عمر الوحش وخالد الغندور، وعمرو صالح وعبدالغني محمد.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج وبيكالي أوبامي.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. عمرو خليل ومحمود شبانة، وأحمد غنيم وبلال السيد، وهاني الطامي وناصر ناصر، وأحمد عيد وفوزي الحناوي، ورجب عمران.

وخاض بلدية المحلة لقاء الاتحاد السكندري بكأس رابطة الأندية بالتشكيلة الأساسية، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمد صابر ومحمد رجب، وإبراهيم شتا وأحمد مجدي.

خط الوسط: إسلام مرزوق والسيد عوض، ومحمد أشرف ومحمد أميسي.

خط الهجوم: محمد عادل أمو وكريم أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. ماهر إبراهيم وهشام شعبان، وعبدة سمانة رزاق وعبدالرحمن اللاهوني، وعبدالرحمن ديماريا وحسام حسن، ورضا وأحمد عثمان.

وقاد اللقاء طاقم تحكيمى مكون من إبراهيم محمد حكمًا للساحة، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وسيد نافع مساعدين أول وثان، ومعهم أحمد حمدي حكمًا رابعًا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.