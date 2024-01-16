كأس الرابطة.. طلائع الجيش يفرض التعادل بهدفين ضد بيراميدز

تعادل فريقا طلائع الجيش وبيراميدز لكرة القدم بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

تقدم بول جوليوس لطلائع الجيش فى الدقيقة 35 من الشوط الأول، وتعادل أجو صامويل لبيراميدز فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، وفى الشوط الثانى أضاف عمرو طارق الهدف الثانى لبيراميدز بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 24، وأحرز يسرى وحيد هدف التعادل لطلائع الجيش قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

جاءت المباراة جيدة المستوى، مثيرة فى معظم أحداثها خاصة فى الشوط الثانى حيث الأهداف، والفرص الضائعة، حاول كل فريق شن بعض الهجمات على مرمى الآخر بحثًا عن هدف الفوز، وكانت أخطر فرصة فى الشوط الأول لطلائع الجيش بخلاف الهدف عن طريق بول جوليوس الذى انفرد بالمرمى لكنة بغرابة شديدة لعب الكرة خارج المرمى، لترتد الهجمة بهدف التعادل لبيراميدز.

فى الشوط الثانى كثف كل فريق من هجماته بحثًا عن هدف الفوز، ودفع كل من عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، وجيمى باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز ببعض التغييرات الهجومية طمعا فى النقاط الثلاث للمباراة.

وفى الدقيقة 24 من الشوط الثانى يسجل عمرو طارق مدافع طلائع الجيش هدف عكسى فى مرماه من عرضية كريم حافظ، ليتقدم بيراميدز بالهدف الثانى

بهذه النتيجة يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 4 نقاط متصدرًا للمجموعة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند نقطتين، ويتبقى حسم الصعود للدور الثانى إلى مباريات الجولة الثالثة

لعب طلائع الجيش المباراة بتشكيل ضم كل من: عماد السيد فى حراسة المرمى وأمامة كل من: فريد شوقى وخالد سطوحى وعبد الرحمن أسامة وحسن مجدى ويسرى وحيد وعلى حمدى وأحمد سعيد وموسى دياوارا وعمرو طارق وبول جوليوس.

بينما لعب بيراميدز بتشكيل على النحو التالي: فى حراسة المرمى أحمد ميهوب، وأمامة : أسامة - محمود دونجا - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة، محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - أحمد توفيق - أوجو صامويل - محمود أوكا، فخرى لاكاى.

كان طلائع الطلائع قد فاز فى المباراة الأولى بكأس الرابطة على زد بهدف نظيف، بينما تعادل بيراميدز مع فاركو بهدفين لكل منهما.