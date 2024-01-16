الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الرابطة.. طلائع الجيش يفرض التعادل بهدفين ضد بيراميدز

فريق الطلائع
فريق الطلائع

تعادل فريقا طلائع الجيش وبيراميدز لكرة القدم بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

تقدم بول جوليوس لطلائع الجيش فى الدقيقة 35 من الشوط الأول، وتعادل أجو صامويل لبيراميدز فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، وفى الشوط الثانى أضاف عمرو طارق الهدف الثانى لبيراميدز بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 24، وأحرز يسرى وحيد هدف التعادل لطلائع الجيش قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

جاءت المباراة جيدة المستوى، مثيرة فى معظم أحداثها خاصة فى الشوط الثانى حيث الأهداف، والفرص الضائعة، حاول كل فريق شن بعض الهجمات على مرمى الآخر بحثًا عن هدف الفوز، وكانت أخطر فرصة فى الشوط الأول لطلائع الجيش بخلاف  الهدف عن طريق بول جوليوس الذى انفرد بالمرمى لكنة بغرابة شديدة لعب الكرة خارج المرمى، لترتد الهجمة بهدف التعادل لبيراميدز.

فى الشوط الثانى كثف كل فريق من هجماته بحثًا عن هدف الفوز، ودفع كل من عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش، وجيمى باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز ببعض التغييرات الهجومية طمعا فى النقاط الثلاث للمباراة.
وفى الدقيقة 24 من الشوط الثانى يسجل عمرو طارق مدافع طلائع الجيش هدف عكسى فى مرماه من عرضية كريم حافظ، ليتقدم بيراميدز بالهدف الثانى

بهذه النتيجة يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 4 نقاط متصدرًا للمجموعة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند نقطتين، ويتبقى حسم الصعود للدور الثانى إلى مباريات الجولة الثالثة

لعب طلائع الجيش المباراة  بتشكيل ضم كل من: عماد السيد فى حراسة المرمى وأمامة كل من: فريد شوقى وخالد سطوحى وعبد الرحمن أسامة وحسن مجدى ويسرى وحيد وعلى حمدى وأحمد سعيد وموسى دياوارا وعمرو طارق وبول جوليوس.

بينما لعب بيراميدز بتشكيل على النحو التالي: فى حراسة المرمى أحمد ميهوب، وأمامة  : أسامة - محمود دونجا - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة، محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - أحمد توفيق - أوجو صامويل - محمود أوكا، فخرى لاكاى. 

كان طلائع الطلائع قد فاز فى المباراة الأولى بكأس الرابطة على زد بهدف نظيف، بينما تعادل بيراميدز مع فاركو بهدفين لكل منهما.

لبيراميدز أجو صامويل بكأس الرابطة بكأس الرابطة على زد بيراميدز

مواد متعلقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بكأس رابطة الأندية

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

ماذا قال الفنان أحمد العوضي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز؟

"جد ولا مقلب".. حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)