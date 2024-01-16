الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بكأس رابطة الأندية

لاكاي
لاكاي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، في إطار لقاءات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش، في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023 /2024).

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: يوسف أسامة - محمود دونجا - كريم حافظ - عبد الرحمن صميدة.

خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - أحمد توفيق - أوجو صامويل - محمود أوكا. 

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - سيف جعفر - عربي بهاء مانجا - صامويل أومسا - عبد الله السعيد - كريم الطيب - دودو الجباس - إسلام عيسى.

 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش بكأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، في ثاني جولات مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

ويقع بيراميدز في المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة، بجوار كلا من طلائع الجيش وفاركو، وزد.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث من المجموعة الثانية، برصيد نقطة وحيدة، عقب التعادل الإيجابي مع فاركو في الجولة الأولى بنتيجة 1/1.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بكأس رابطة الأندية

يقود مباراة بيراميدزوطلائع الجيش، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من محمود ناجي حكما للساحة، ويعاونه شهاب راشد وأحمد رشدي مساعدين أول وثان، ومعهم جلال أحمد حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

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