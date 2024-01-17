الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيراميكا "يعمّق" جراح الإسماعيلى بثلاثية فى كأس الرابطة

الإسماعيلي وسيراميكا
الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

حقق سيراميكا كليوباترا فوزًا سهلاً على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

واستطاع أحمد ياسر ريان أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 51 قبل أن يضيف أحمد قندوسي الهدف الثاني في الدقيقة 60 قبل أن يختتم أحمد بلحاج ثلاثية سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 68.

وجاء الهدف الوحيد لصالح الإسماعيلي عن طريق ياو أنور في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده عند 6 نقاط، وينجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة المستحدثة.

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