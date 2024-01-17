تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي بكأس الرابطة

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لـ"سيراميكا كليوباترا"، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بكأس رابطة الأندية

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي، في تمام الخامسة مساء الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، في ختام الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي بكأس رابطة الأندية

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - خالد صبحي - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد إبراهيم - صامويل أمادي - صديق ايجولا.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - إسلام المزين - محمد توني - احمد بلحاج - أحمدالقرموطي - محمد عنتر - علاء شعبان - احمد هاني- احمد ياسر ريان.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي بكأس رابطة الأندية

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بكأس رابطة الأندية

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، في ختام الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بكأس رابطة الأندية

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، في ختام الجولة الثانية من مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه أحمد صلاح حكم مساعد أول وكريم السعيد حكم مساعد ثان، ومعهم محمود وفا حكما رابعا، ومحمد الشناوي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

موقف المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة

يتقاسم فريقي سيراميكا كليوباترا والداخلية، قمة المجموعة الثالثة ولكل منهما ثلاث نقاط، يليهم إنبي والإسماعيلي بدون نقاط في المركزين الثالث والرابع.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا، توج بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1.

واستهل سيراميكا كليوباترا، رحلة الدفاع عن لقبه بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، بالفوز على إنبي بهدفين نظيفين.