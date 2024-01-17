الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي ضد سيراميكا بكأس رابطة الأندية

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لـ"الإسماعيلي "، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية 

ويستضيف الإسماعيلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، في ختام الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد دسوقي - إياد العسقلاني – محمد نصر – نادر فرج..

خط الوسط: مروان حمدي – عصام صبحي – عبدالله السعيد – محمود الشبراوي.

خط الهجوم: عبدالرحمن مجدي – ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد هاشم، ومحمد عمار وعبدالله حسني، وأحمد وجيه ومحمد وجدي، وعمرو السعيد وحازم مرسي، وباسم مرسي.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا 

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية 

تنقل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، في ختام الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية 

يقود مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، في ختام الجولة الثانية، من مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه أحمد صلاح حكم مساعد أول وكريم السعيد حكم مساعد ثان، ومعهم محمود وفا حكما رابعا، ومحمد الشناوي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

موقف المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة

يتقاسم فريقي سيراميكا كليوباترا والداخلية، قمة المجموعة الثالثة ولكل منهما ثلاث نقاط، يليهم إنبي والإسماعيلي بدون نقاط في المركزين الثالث والرابع.

واستهل الإسماعيلي، مشواره بمجموعات كأس رابطة الأندية، بالهزيمة أمام الداخلية بهدف نظيف.

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