طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة نجم الفريق وفرص لحاقه بمواجهة سيراميكا

أكد الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن كريم عرفات ظهير أيمن الفريق، تعرض لإصابة فى العضلة الخلفية.

وقال رئيس الجهاز الطبي، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، إن كريم عرفات تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مران الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأشار أن اللاعب سيخضع لفحوصات، غدا، الثلاثاء، لمعرفة حجم الإصابة وتحديد مدة علاجه وفقا لحجم الإصابة.

ويستعد فريق الإسماعيلي، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، على ستاد الإسماعيلية، بعد غد الأربعاء، ضمن مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

واستهل الإسماعيلي مشوارهم في مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة بالهزيمة أمام الداخلية بهدف نظيف.

ويقع الإسماعيلي، في المجموعة الثالثة بجوار كلا من إنبي وسيراميكا كليوباترا والداخلية.

وتعد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة بعد نسختي 2021-2022، و2022-2023.

وتوج فريق مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى من البطولة، وذلك على حساب غزل المحلة، بنتيجة 5/1.

بينما تمكن سيراميكا كليوباترا، من التتويج بالنسخة الثانية من البطولة، على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1.