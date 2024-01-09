الإسماعيلي يهزم منيه سمنود برباعية استعدادًا لمواجهة سيراميكا

حقق النادى الإسماعيلي فوزا سهلا على مركز شباب منيه سمنود بأربعة أهداف لهدف في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء بملعب الإسماعيليلة، استعدادا للقاء سيراميكا في الجولة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة المحدد موعده 17 يناير الجارى بإستاد الإسماعيلية.

وفضل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، خوض المباراة بالبدلاء واشرك في بداية لقاء فريقه أمام منيه سمنود تشكيل مكون من عبدالله جمال لحراسة المرمى عصام صبحي وعبد الله حسني ومحمد دسوقي وكريم عرفات للدفاع ونادر فرج ومحمد حسن وعبد الله السعيد ومروان حمدي للوسط ومحمد زيدان وأحمد وجيه للهجوم.

ولعب بديلا فى الشوط الثانى كل من محمد إيهاب ومحمد وجدي وعمر سعيد ومحمد عبد المنعم وياو أنور وأبو بكر حمزة الجمل.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وسيطر أبناء الفانلة الصفراء على غالبية فتراتها وسجل لهم محمد زيدان ومحمد دسوقي من ضربة جزاء واحرز فريق منية سمونود هدفه الوحيد في الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى عزز مروان حمدى وعمرو سعيد موقف الدراويش بهدفين، ليسدل الستار على المواجهة التجريبية التي تعد مقبوله لأصحاب الأرض نظرا لضعف قدرات وإمكانات الخصم.

تجدر الإشارة إلي أن لاعبي الإسماعيلي الذين لم يشاركوا في مباراة سمنود الودية مع فريقهم خاضوا مران منفردا للحافظ علي لياقتهم البدنية والفنية

يذكر أن قائمة الاصابات بالإسماعيلي تضم حاليا محمد نصر ومحمد عمار وعبد الله محمد ومحمد بحيري وبشار أشرف يخضعوا للعلاج المكثف تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب النادي.

وخسر الإسماعيلى فى المباراة الأولى ببطولة كأس الرابطة امام فريق الداخلية بهدف وحيد، الأمر الذى صعب موقف الدراويش فى البطولة.