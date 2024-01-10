الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

في غياب إيهاب جلال.. حمد إبراهيم يقود مران الإسماعيلي استعدادا لسيراميكا بكأس رابطة الأندية

الإسماعيلي والداخلية
الإسماعيلي والداخلية

كلف إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي،  حمد إبراهيم المدرب العام للدراويش، بقيادة تدريبات الفريق الجماعية، خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

 

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية المحترفة

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 17 يناير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

 

وتعد النسخة الحالية من كأس الرابطة، هي الثالثة على التوالي تاريخيا من البطولة، بعد نسختى 2021/2022، و2022/2023.

وتوج فريق مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى من المسابقة الأحداث في تاريخ رابطة الأندية، على حساب غزل المحلة، بنتيجة 5/1.

بينما تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من التتويج بالنجمة الثانية، على حساب المصري، الموسم الماضي بنتيجة 4/1.

واستهل الإسماعيلي، مشواره في كأس رابطة الأندية المحترفة، بالهزيمة أمام الداخلية بهدف نظيف، الاثنين الماضي.

 

مجموعة الإسماعيلي بكأس رابطة الأندية المحترفة 

ويقع الإسماعيلي في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من الداخلية وإنبي وسيراميكا كليوباترا.

وكان إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، قد غادر القاهرة أول أمس الاثنين، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لحضور دورة تدريبية سريعة بلوس أنجلوس.

ويعمل إيهاب جلال، على التطوير الدائم لكافة الأمور الفنية، حيث يحرص على حضور الكثير من الدورات من أجل الاطلاع على كافة الأمور الحديثة في عالم التدريب.

ويعود مدرب الدراويش من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 17 يناير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة كأس الرابطة.

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ويعود مدرب الدراويش من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 17 يناير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة كأس الرابطة.

ويعود مدرب الدراويش من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 17 يناير الجاري، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة كأس الرابطة.

ايهاب جلال الاسماعيلى حمد إبراهيم سيراميكا كليوباترا تدريبات الإسماعيلي الجماعية بطولة كأس رابطة الأندية

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