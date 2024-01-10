الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يلجأ لبيع المهمات المستعملة فى مزاد علنى بسبب الأزمة المالية

الإسماعيلي
الإسماعيلي

لجأ مسئولو الإسماعيلي لبيع المهمات المستعملة، اليوم الأربعاء؛ للبحث عن أي مصدر للمال لمواجهة المشاكل الإدارية والفنية التي يتعرضون لها بعد أن غلت أيديهم في إنعاش خزينتهم الخاوية.

وكان نصر أبوالحسن رئيس الإسماعيلي وزملاؤه الأعضاء اتفقوا فيما بينهم على بيع المهمات المستعملة للاستفادة بالعائد الناتج عنها لسداد الالتزامات العاجلة حتى لا تتوقف الحياة داخل صرحهم الرياضي الكبير، لاسيما وأن الديون الحكومية والأهلية والغرامات الدولية تحاصرة من الجوانب كافة.

تجدر الإشارة إلى أن المهمات المستعملة بالإسماعيلي وتتعلق بالأجهزة القديمة من أثاث وحديد ومقاعد وسيارة منتهي صلاحيتها وغيرها من أدوات تحمل طابع الخردة، حققت بعد بيعها في المزاد العلني 600 ألف جنيه بلا شك تساعد في مواجهة الاحتياجات اليومية للفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين والأنشطة الرياضية الأخرى.

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الاسماعيلى الأزمة المالية الإسماعيلي يلجأ لبيع المهمات المستعملة في مزاد علني نصر أبو الحسن المهمات المستعملة

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