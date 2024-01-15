الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد أزمة "النقاز".. الإسماعيلى يفرج عن جزء من مستحقات لاعبيه

النقاز
النقاز

سلم مجلس إدارة النادى الإسماعيلي شيكات بنكية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخاصة بجزء من الدفعة الثانية لعقودهم السنوية ، بهدف احتواء الأزمة التي نشبت أمس وكادت تصل إلى امتناع اللاعبين عن التدريب، وتقديمهم شكوى للجبلاية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم. 

وتمكن نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وباقى أعضاء المجلس، من تدبير حصه مالية عن طريق مصادر التمويل الذاتي لتغطية جزء من مستحقات لاعبى الفريق، الذين اشتكوا بسبب عدم استلامها منذ بداية الشهر الحالي برغم تعهد إدارة النادى بصرفها لهم.

فى الوقت ذاته، لازال التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للإسماعيلي، منقطعا عن التدريبات وطالب بكامل مستحقاته التي لم يحصل عليها منذ مارس 2022 وحتي الآن ولوح بتقديم وكيل أعماله شكوى للمحكمة الرياضية الدولية ضد النادي، إذا لم تحل مشكلته.

وجاء تحرك مسئولى الإسماعيلي بعد حالة الغضب التى انتابت حمدي النقاز، عندما ذهب للبنك الأربعاء الماضي لإيداع شيك حصل عليه من النادي قيمته مليون جنيه لوضعة في حسابه ألا انه وجده بدون رصيد وتواصل مع وكيل أعماله  ووضعه في الصورة حتي يكون على بينه من الأمر، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه المادية لدى النادي. 

وعاش مسؤلو الإسماعيلي في  حيرة شديدة خلال الساعات الماضية بسبب انقطاع النقاز عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي بسبب عدم استلام مستحقاته المالية عن الموسمين الماضيين والحالي، وأصبح الخوف يسيطر عليهم ان يحمل حقائبه ويرحل عائدا لبلاده ويفسخ تعاقدة من طرف واحد، ويقدم شكوى للمحكمة الرياضية الدولية ضد النادي. 

وتلقى أعضاء المجلس تقريرا من علي ابوجريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان يفيد انقطاع حمدي النقاز عن المران لمدة ثلاث ايام متواصلة وهناك محاولات بذلت لاقناعة الحضور للإسماعيلية، وحل مشاكلة المالية مع النادي بالطرق الودية لكنه رفص.

منتخب مصر الاسماعيل مستحقات اللاعبين ازمة النقاز فريق الإسماعيلي

مواد متعلقة

الإسماعيلى يلجأ لبيع المهمات المستعملة فى مزاد علنى بسبب الأزمة المالية

في غياب إيهاب جلال.. حمد إبراهيم يقود مران الإسماعيلي استعدادا لسيراميكا بكأس رابطة الأندية

الأكثر قراءة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى 6.6% في 2024 بسبب حرب غزة

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تقودها أم وابنتها.. الكشف عن شبكة لممارسة الدعارة مع السائقين بالمنصورة

إسرائيل تستعين بـ"100 توكتوك" فى تايلاند لعودة المحتجزين.. ما القصة؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين