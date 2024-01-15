بعد أزمة "النقاز".. الإسماعيلى يفرج عن جزء من مستحقات لاعبيه

سلم مجلس إدارة النادى الإسماعيلي شيكات بنكية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم الخاصة بجزء من الدفعة الثانية لعقودهم السنوية ، بهدف احتواء الأزمة التي نشبت أمس وكادت تصل إلى امتناع اللاعبين عن التدريب، وتقديمهم شكوى للجبلاية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم.

وتمكن نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وباقى أعضاء المجلس، من تدبير حصه مالية عن طريق مصادر التمويل الذاتي لتغطية جزء من مستحقات لاعبى الفريق، الذين اشتكوا بسبب عدم استلامها منذ بداية الشهر الحالي برغم تعهد إدارة النادى بصرفها لهم.

فى الوقت ذاته، لازال التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للإسماعيلي، منقطعا عن التدريبات وطالب بكامل مستحقاته التي لم يحصل عليها منذ مارس 2022 وحتي الآن ولوح بتقديم وكيل أعماله شكوى للمحكمة الرياضية الدولية ضد النادي، إذا لم تحل مشكلته.

وجاء تحرك مسئولى الإسماعيلي بعد حالة الغضب التى انتابت حمدي النقاز، عندما ذهب للبنك الأربعاء الماضي لإيداع شيك حصل عليه من النادي قيمته مليون جنيه لوضعة في حسابه ألا انه وجده بدون رصيد وتواصل مع وكيل أعماله ووضعه في الصورة حتي يكون على بينه من الأمر، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه المادية لدى النادي.

وعاش مسؤلو الإسماعيلي في حيرة شديدة خلال الساعات الماضية بسبب انقطاع النقاز عن التدريبات لليوم الثالث على التوالي بسبب عدم استلام مستحقاته المالية عن الموسمين الماضيين والحالي، وأصبح الخوف يسيطر عليهم ان يحمل حقائبه ويرحل عائدا لبلاده ويفسخ تعاقدة من طرف واحد، ويقدم شكوى للمحكمة الرياضية الدولية ضد النادي.

وتلقى أعضاء المجلس تقريرا من علي ابوجريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان يفيد انقطاع حمدي النقاز عن المران لمدة ثلاث ايام متواصلة وهناك محاولات بذلت لاقناعة الحضور للإسماعيلية، وحل مشاكلة المالية مع النادي بالطرق الودية لكنه رفص.