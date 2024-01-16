الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يرهن صرف مستحقات لاعبيه بالفوز على سيراميكا

الاسماعيلى
الاسماعيلى

رهن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة نصر أبوالحسن، صرف الجزء الثانى من مستحقات اللاعبين بالفوز على سيراميكا كليوباترا كنوع من الضغط على اللاعبين لبذل قصارى جهدهم فى المباراة من أجل الفوز.

وقرر مسئولو الإسماعيلي إرجاء صرف جزء من الدفعة الثانية لعقود لاعبى الفريق السنوية إلى ما بعد مباراة الدراويش، أمام سيراميكا في الجولة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة المحدد موعدها الخاسة مساء غد الأربعاء بإستاد الإسماعيلية. 

واتفق نصر أبوالحسن، رئيس الإسماعيلي، مع باقى أعضاء المجلس، على منح اللاعبين جزء من مستحقاتهم المتأخرة، حيث تم تجهيز الشيكات الخاصة باللاعبين، وتسليمها للاعبين، على أن يتم صرفها عقب لقاء سيراميكا بكأس الرابطة التنشيطية من أجل التركيز في المباراة.

وطالبت إدارة النادى اللاعبين بعدم الانشغال بالأمر تماما، لاسيما وأن غالبيتهم متمسك باستلام المبلغ بالكامل دون تقسيمة لاحتياجهم إليه مراعاة لظروفهم الأسرية. 

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