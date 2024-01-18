الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد وسيراميكا يضمنان التأهل.. حصاد الجولة الثانية بمجموعات كأس الرابطة

المقاولون العرب والجونة
المقاولون العرب والجونة

شهدت الجولة الثانية بمجموعات  كأس رابطة الأندية المحترفة، التي اختمت منافساتها، أمس الأربعاء، في نسختها الثالثة (موسم 2023 /2024) بعض الظواهر، نرصدها لكم في التقرير التالي.. 

وفيما يلي ظواهر الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية

الجونة يطيح بمحرم

أطاح فريق الجونة بطلعت محرم، المدير الفني للمقاولون العرب من منصبه، عقب التعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1/1، ليتم تكليف محمد عودة بالمهمة الفنية لذئاب الجبل، في الولاية الثالثة له مع الفريق.

محمد عودة في الولاية الثالثة

 الاتحاد يخطف التأهل

خطف فريق الاتحاد السكندري، بطاقة التأهل مباشرة لدور الثمانية من كأس رابطة الأندية المحترفة، عقب فوزه على فريق بلدية المحلة بهدف نظيف.

الاتحاد السكندري

زد يستعيد الانتصارات

استعاد فريق زد نغمة الانتصارات مجددا، حيث نجح في تحقيق فوز مهم على فاركو بهدفين نظيفين، أحيى به أمله في خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية.

زد 

سيراميكا يواصل الدفاع

واصل سيراميكا كليوباترا رحلة الدفاع عن لقبه "كأس رابطة الأندية المحترفة" المتوج به في النسخة الأخيرة على حساب المصري البورسعيدي، حيث نجح في خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية من البطولة، بعد الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3/1.

سيراميكا كليوباترا

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة، غياب قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" عن المشاركة.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة بمجموعات كأس رابطة الأندية

الأربعاء 24 يناير 2024

إنبي & الإسماعيلي.. الثالثة عصرا (استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

منافسات المجموعة الثالثة.

سيراميكا كليوباترا & الداخلية.. الثالثة عصرا (استاد الجبل الأخضر).

منافسات المجموعة الثالثة.

الاتحاد السكندري & سموحة.. الخامسة مساء (استاد الإسكندرية).

(دربي الإسكندرية)، منافسات المجموعة الأولى.

مودرن فيوتشر & بلدية المحلة.. الخامسة مساء (استاد القاهرة الدولي).

منافسات المجموعة الأولى.

الجمعة 26 يناير 2024

المقاولون العرب & البنك الأهلي.. الرابعة عصرا (استاد الجبل الأخضر).

منافسات المجموعة الرابعة.

المصري البورسعيدي & الجونة.. الرابعة عصرا (استاد برج العرب بالإسكندرية).

منافسات المجموعة الرابعة.

بيراميدز & زد.. السابعة مساء (استاد الدفاع الجوي).

منافسات المجموعة الثانية.

فاركو & طلائع الجيش.. السابعة مساء (استاد المكس بالإسكندرية).

منافسات المجموعة الثانية

وتوج مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا بالنسختين الأولى والثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك على حساب  غزل المحلة والمصري البورسعيدي.

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