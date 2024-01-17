الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس رابطة الأندية.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي

المصري والبنك الأهلي
المصري والبنك الأهلي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي، التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

افتتح التسجيل أولا للمصري عن طريق ميدو جابر في الدقيقة الـ38.

وبعد هجوم مكثف، نجح جريندو في إدراك التعادل للبنك الأهلي، في الدقيقة الـ53.

وفي الدقيقة الـ58، يضيف عمرو السعداوي، ثاني أهداف المصري البورسعيدي.

ومع الدقيقة الـ68، يمنح أحمد أيمن منصور، لاعب المصري البورسعيدي، فريق البنك الأهلي التعادل الإيجابي مسجلا هدفا بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده لـ4 نقاط، جعلته يتقاسم قمة المجموعة الرابعة مع الجونة، بنفس الرصيد من النقاط، بينما يحصد البنك الأهلي أول نقطة له، وباءت قريبا للغاية من توديع البطولة.

وكان البنك الأهلي، بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: محمد بسيوني ومحمود الجزار، وسعيد سيمبوري وأيمن أشرف.

خط الوسط: أحمد مدبولي ومحمد فتحي، وأحمد النادري وعماد فتحي.

خط الهجوم: محمد عبداللطيف (جريندو) وكريم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. أحمد صبحي ومحمود قاعود، وإسحاقو يعقوبو وعاصم صلاح، وأحمد ربيع وأحمد سعيد، وأمير مدحت ومعاذ الحناوي، وإبراهيم حسن.

أما تشكيل المصري البورسعيدي، كان التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، حسين السيد.

 خط الوسط:  عمرو موسى، يوسف الجوهري، ميدو جابر، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الهجوم: محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من:

عصام ثروت وإسلام عطية، وحسام جريشة والياس الجلاصي، وأسامة الجزار وفرانك ايتوجا، وأمادو باه وليستويل امانكونا، ومحمد فوزي جاد.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة على التوالي تاريخيا، بعد نسختي (2021/2022، 2022/2023).

وتوج مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى من البطولة، بينما حصد سيراميكا كليوباترا، لقب النسخة الثانية والأخيرة.

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