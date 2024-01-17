جريندو وبامبو للهجوم.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المصري بكأس رابطة الأندية

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويواجه البنك الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، بعد قليل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة ( موسم 2023/2024).

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي بكأس رابطة الأندية

حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: محمد بسيوني ومحمود الجزار، وسعيد سيمبوري وأيمن أشرف.

خط الوسط: أحمد مدبولي ومحمد فتحي، وأحمد النادري وعماد فتحي.

خط الهجوم: محمد عبداللطيف (جريندو) وكريم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. أحمد صبحي ومحمود قاعود، وإسحاقو يعقوبو وعاصم صلاح، وأحمد ربيع وأحمد سعيد، وأمير مدحت ومعاذ الحناوي، وإبراهيم حسن.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المصري بكأس الرابطة

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي بكأس رابطة الأندية

تنقل مباراة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي، في ختام الجولة الثانية من مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت.

طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي بكأس رابطة الأندية

يقود مباراة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي، في ختام الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من صبحي العمراوي حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال حكم مساعد أول، وأحمد الفار حكم مساعد ثان، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

موقف المجموعة الرابعة بكأس رابطة الأندية المحترفة

يتربع الجونة على قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يلي المصري البورسعيدي 3 نقاط، ثم المقاولون العرب نقطة وحيدة، وأخيرا البنك الأهلي بلا نقاط.

وتعد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة على التوالي تاريخيا من البطولة، بعد نسختي (2021/2022، و2022/2023).