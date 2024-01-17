الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس رابطة الأندية.. البنك الأهلي يواجه المصري في مباراة تحديد المصير

المصري فاز في الجولة
المصري فاز في الجولة الأولى على المقاولون

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في الثالثة عصر اليوم، مواجهة قوية بين البنك الأهلي والمصري في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

يتصدر الجونة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط يليه المصري برصيد ثلاث نقاط والمقاولون نقطة واحدة والبنك الأهلي بدون نقاط، وفي حالة فوز المصري على البنك الأهلي سيرتفع رصيده إلى ست نقاط ويتأهل رسميا للدور ربع النهائي ويخرج البنك الأهلي من المنافسة، وفي حالة فوز البنك الأهلي سيتساوي مع المصري في رصيد ثلاث نقاط تأجل إعلان الفريقين الصاعدين للدور ربع النهائي للجولة الثالثة والأخيرة وفي حالة تعادل البنك الأهلي مع المصري سيرتفع رصيد المصري إلى أربع نقاط ورصيد البنك الأهلي إلى نقطة واحدة.

الجلاصي يعود للمصري 

المصري بقيادة علي ماهر بعد فوزه في الجولة الأولى على المقاولون بهدف دون رد، يسعى لحسم تأهله للدور ربع النهائي دون انتظار نتيجة مباراته مع الجونة في الجولة الأخيرة، خاصة أنه يستعيد جهود لاعبه التونسي إلياي الجلاصي بعد عودته من بلاده، بينما يغيب الجزائري غيلاس قناوي لسفره لبلاده بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني.

البنك الأهلي يرفع شعار لابديل عن الفوز 

في المقابل وبعد هزيمته أمام الجونة في الجولة الأولى بنتيجة 1-3، ير فع الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى شعار لا بديل عن الفوز للتساوي مع المصري في رصيد ثلاث نقاط والاحتفاظ بأماله في التأهل للدور ربع النهائي، خاصة أن التعادل لن يفيده لأنه سيكون مطالبا بالفوز على المقاولون في الجولة الثالثة وانتظار هزيمة المصري أمام الجونة.

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده سمير جمال وأحمد الفار، ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمود الدسوقي حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأندية المصرية البنك الأهلي المصرى علي ماهر طارق مصطفى

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