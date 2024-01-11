رسالة من كامل أبو علي لجماهير المصري البورسعيدي

أعرب كامل أبوعلي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري استيائه من المشاكل المستمرة على النادي؛ لأن هذا الأمر يسبب له إحباطًا كبيرًا وهو ما يريده البعض.

وقال أبو علي إنه كل يوم يفاجئ بمشكلة وهذا الوضع لا يخلق مناخ جيد للعمل أبدًا في ظل المتطلبات الكبيرة للنادي ولكن نعمل على وضع الفريق فى مكانة جيدة هذا الموسم.

وتابع أنه يطمئن جماهير ومحبس النادس المصري أنه سنواصل العمل سويا من أجل النادي المصري، فقط، لكن أناشد أبنائي مشجعي النادي المصري وأطالبهم بعدم الالتفات لأي شيء يبعدهم عن تشجيع الفريق فقط والخروج بالصورة المعتادة ومظهرهم الحضاري في كل مباراة وأن لا نلتفت لأي جمهور أخر أو نتسبب فى إحداث أي تلفيات فى المنشأت الرياضية فقط شجع فريقك وأدعمه.

وأكد أن المشجع له دور مهم ولا نريد ابتعاده عن المؤازرة الإيجابية، لكن ما حدث مؤخرًا شيء لا يقبله أحد لأن النادى تضرر معنويا وماديا عقب تحمل الغرامات والتلفيات وتم حل مشكلة بعض الجماهير عقب مباراة الاسماعيلي ولا نريد أن يحدث هذا الأمر مستقبلا وعلينا أن نقدر قيمة وأهمية الحضور لمؤازرة الفريق والظهور بشكل جيد لانه لا يرضينى وجود المصرى فى ملعب بعيد عن بورسعيد.

وشدد على أن هناك قرارًا بابتعاد أعضاء مجلس الادارة عن دعم رحلات الجماهير بصورة شبه مؤقتة لحين ترتيب بعض الأمور والعودة للطريق الصحيح مقدرًا حماس الجماهير، لكن المسؤولية تحتم على الجميع أن يتخذ قرارات على حجم الحدث.

وقال إن فريق المصرى حال استمرار ابتعاده عن بورسعيد سيتكبّد مبالغ مالية كبيرة فى توفير الإقامة للاعبين ورغم ذلك موارد النادى ضعيفة جدًا، خاصة أن الإقامة فى الفنادق مكلفة للغاية وتأخذ بندًا كبيرًا من ميزانية النادي.

واختتم رئيس النادي المصري أن ابنه حمزة أصبح عاشقًا لرؤية مباريات المصرى ومتابعتها والجميع كأبنائه، ودورنا هو احتوائهم فى أى عمل إيجابى ومساعدتهم في تعديل أى سلوك سلبى:"عليكم أن تتفهموا موقف النادى جيدًا، خاصة أنه حزين منذ مباراة الإسماعيلى، أريدكم عناصر إيجابية معنا ويكفينا المشاكل التى تأتى من خارج النادي".