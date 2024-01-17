الشوط الأول.. المصري يتقدم على البنك الأهلي بكأس رابطة الأندية

انتهاء الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي، في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024) في نسختها الثالثة، المقامة حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بتقدم الفريق البورسعيدي، بهدف نظيف.

جاء هدف الفريق البورسعيدي، عن طريق ميدو جابر في الدقيقة الـ38.

وعقب هدف المصري، كثف لاعبو البنك الأهلي، من هجومهم على مرمى الفريق البورسعيدي، من أجل إدراك التعادل لكن دون فائدة.

وكان المصري بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، حسين السيد.

خط الوسط: عمرو موسى، يوسف الجوهري، ميدو جابر، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الهجوم: محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من:

عصام ثروت وإسلام عطية، وحسام جريشة والياس الجلاصي، وأسامة الجزار وفرانك ايتوجا، وأمادو باه وليستويل امانكونا، ومحمد فوزي جاد.

بينما كان تشكيل البنك الأهلي التالي..

حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: محمد بسيوني ومحمود الجزار، وسعيد سيمبوري وأيمن أشرف.

خط الوسط: أحمد مدبولي ومحمد فتحي، وأحمد النادري وعماد فتحي.

خط الهجوم: محمد عبداللطيف (جريندو) وكريم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. أحمد صبحي ومحمود قاعود، وإسحاقو يعقوبو وعاصم صلاح، وأحمد ربيع وأحمد سعيد، وأمير مدحت ومعاذ الحناوي، وإبراهيم حسن.

موقف المجموعة الرابعة بكأس رابطة الأندية المحترفة

يتربع الجونة على قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يلي المصري البورسعيدي 3 نقاط، ثم المقاولون العرب نقطة وحيدة، وأخيرا البنك الأهلي بلا نقاط.

وتعد النسخة الحالية من كأس رابطة الأندية المحترفة، هي الثالثة على التوالي تاريخيا من البطولة، بعد نسختي (2021/2022، و2022/2023).