كأس رابطة الأندية المصرية.. سموحة يستضيف مودرن فيوتشر فى مباراة الاحتفاظ بالأمل

يستضيف سموحة بقيادة أحمد سامي فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو في الخامسة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

الفريقان خسرا في الجولة الأولى بنتيجة واحدة صفر -1، سموحة أمام بلدية المحلة، ومودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، وبعد فوز الاتحاد أمس على بلدية المحلة ارتفع رصيده إلى ست نقاط وتوقف رصيد بلدية المحلة عند ثلاث نقاط.

في حالة انتهاء مباراة سموحة ومودرن فيوتشر بالتعادل سيتأهل الاتحاد السكندري للدور ربع النهائي رسميا، ويرتفع رصيد كل من سموحة ومودرن فيوتشر إلى نقطة واحدة تحفظ لكل منهما أماله في التأهل.

وفي المقابل الفائز سيتساوي مع بلدية المحلة في رصيد ثلاث نقاط، لكن خسارة سموحة تعني خروجه من المنافسة؛ لأن فوز مودرن فيوتشر يعني ارتفاع رصيده إلى ثلاث نقاط وسيلتقي مع بلدية المحلة في الجولة الثالثة، لذلك حتى لو فاز سموحة على الاتحاد السكندري لن يتأهل، وفي حالة خسارة مودرن فيوتشر سيحافظ على أمله في التأهل وسيكون عليه الفوز على بلدية المحلة وانتظار خسرة سموحة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة.

قائمة سموحة لمباراة مودرن فيوتشر

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهاني سليمان، ومحمد أشرف، وحسين تيمور، وبركات حجاج. وعبدالرحمن عامر، وشريف رضا، ومحمود وحيد، ومحمد عصام، ومحمد مصطفى ميدو، وأحمد خالد، وحسين فيصل، وأبو بكر ليادي، ولحسن دحدوح، وإسلام جابر، وطارق علاء، وحسن هريدي، وعمرو قلاوة، ودوكو دودو، وإبراهيم جامبو، وفادي فريد، ومصطفى البدري، وحسام حسن.

يدير المباراة أحمد الغندور، ويساعده محمد عزازي؟ وحاتم علام، ومعهم السيد منير حكما رابعا، ومحمد الحنفي حكم فيديو، ومحمود ناصف مساعد حكم فيديو.