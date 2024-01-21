ليست الأولى.. مسلسل أزمات صلاح محسن في الأهلي

أثار صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، جدلًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أزمته مع زوجته على خلفية الصور المسربة من حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

الأمر الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل، وتعرّض صلاح محسن للعديد من الانتقادات القوية التي تُهدد مسيرته مع فريق الأهلي.

وفي حقيقة الأمر، لم تكن هذه الأزمة الأولى التي يكون بطلها صلاح محسن، حيث سبقها عدة أزمات خلال الفترة الماضية.

مسلسل أزمات صلاح محسن في الأهلي

وبهذا الصدد، تستعرض "الدستور" مسلسل أزمات صلاح محسن في الأهلي، وذلك على النحو التالي:

1- أزمة الخيانة

شهدت الساعات القليلة الماضية، أزمة جديدة لـ صلاح محسن، بعدما نشرت زوجته صورًا ومقاطع فيديو له مع فتيات يتواصل معهن، مساء أمس السبت، لتتهمه بخيانتها.

ونشرت زوجة صلاح محسن هذه الصور عبر خاصية "ستوري انستجرام" عبر حسابها الشخصي وكذلك حساب صلاح محسن الرسمي.

وبناءً عليه، علّق صلاح محسن على أزمته عبر خاصية "ستوري انستجرام"، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، يا جماعة الأكونت مكنش معايا، وأنا مش مجنون عشان هنزل حاجة لنفسي، أنا هفضل مركز في مستقبلي ومش هفكر في الهبل، والشخص اللي بيسرق الأكونت وبيعملي شات أنا هتخذ معه إجراءاتي القانونية".

ثم عاد صلاح محسن وأصدر بيان اعتذار، أمس السبت، مؤكدًا أن ما حدث هو نتيجة خلاف بينه وبين زوجته، وأن ما تمَّ نشره هو محادثات مفبركة للقضاء على مسيرته الكروية، وسيقوم باللجوء للقضاء للحصول على حقه.

2- أزمة الانقطاع عن التدريبات

خلال الأيام الماضية، انقطع صلاح محسن عن تدريبات فريق الأهلي بدون إذن أو عُذر مُسبق؛ بسبب غضبه واعتراضه على قرار مدربه مارسيل كولر، باستبعاده عن معسكر الفريق في الإمارات.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، قد قرر استبعاد صلاح محسن من المشاركة في معسكر الإمارات؛ لأسباب فنية.

ويخوض فريق الأهلي خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

ولكن خرجت تقارير صحفية أكدت أن صلاح محسن خارج حسابات مدربه مارسيل كولر، وأنه قريبًا من الرحيل عن صفوف الأهلي في شهر يناير الجاري.

3- أزمة الصفقة التبادلية مع فيوتشر

وبعد تقارير اقتراب رحيله عن الأهلي، بدأت أزمة جديدة لـ صلاح محسن مع الشياطين الحمر، بعدما رفض الدخول في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وتقتضي هذه الصفقة التبادلية، انتقال عمر كمال عبد الواحد من مودرن فيوتشر إلى الأهلي، مقابل انضمام صلاح محسن إلى فيوتشر.

وبسبب رفض صلاح محسن، انقلبت إدارة نادي فيوتشر ضد اللاعب، ورفضت التعاقد معه وأغلقوا أبوابهم أمامه تمامًا.

بينما يظل الباب مفتوحًا لنادي سيراميكا كليوباترا، الذي يدرس فكرة التعاقد مع صلاح محسن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

4- أزمة مع جماهير الأهلي

وفي شهر نوفمبر الماضي، أثار صلاح محسن جدلًا كبيرًا أيضًا؛ بسبب طريقة احتفاله خلال مباراة الأهلي أمام فريق ميدياما الغاني، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل صلاح محسن هدفًا في ثلاثية الأهلي، وعند احتفاله بهدفه بدا اللاعب وكأنه أشار بعلامة السكوت للجماهير.

احتفال صلاح محسن

الأمر الذي أثار استفزاز وغضب جماهير الأهلي، ليضطر صلاح محسن للخروج وتوضيح الغرض من الهدف، قائلًا: "للمرة المليون بقول لمن فسروا احتفالي بشكل خاطئ، للوقيعه (خلاف) بيني وبين جمهور الأهلي، لازم يعرفوا أن جمهور الأهلي فوق الرأس، وأي لاعب من غير جمهور الأهلي ولا حاجة، ومستحيل أكون أقصد جماهير الأهلي، كفاية حرام عليكم".

5- أزمة الانتقال إلى الزمالك

بعد جميع هذه الأزمات و"خروج صلاح محسن عن النص"، تردد اسم اللاعب بإمكانية الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك.

وحسب ما أفاد به الإعلامي الرياضي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي، صباح اليوم، فإن صلاح محسن بات يرغب في الانضمام إلى الزمالك، ولكن إدارة النادي الأبيض حددت شرطها وأبلغته بأن يُنهي تعاقده مع الأهلي أولًا ثم يبدأ التفاوض. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبدأ صلاح محسن مسيرته في نادي إنبي قبل أن ينضم لصفوف الأهلي في صفقة قياسية بلغت 42 مليون جنيه.

وخرج للإعارة مرتين من الأهلي الأولى كانت لفريق سموحة، والثانية لنادي سيراميكا كليوباترا، قبل أن يعود للأهلي بداية الموسم الحالي.

وشارك صلاح محسن، صاحب الـ25 عامًا، في 100 مباراة مع فريق الأهلي، سجل خلالها 18 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.