المغرب تسعى لحسم الصدارة أمام زامبيا بكأس أمم إفريقيا

تختتم اليوم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، كان 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل بإقامة مباريات الجولة الثالثة بالمجموعتين الخامسة والسادسة.

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره منتخب زامبيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب سان بيدرو.

المغرب تسعى لحسم الصدارة بأمم إفريقيا

ويسعى منتخب المغرب لاستعادة الانتصارات بعد تعثره بالتعادل في مباراة الجولة الماضية أمام الكونغو الديموقراطية، من أجل حسم تأهله في صدارة المجموعة السادسة.

بينما يرغب منتخب زامبيا في خطف 3 نقاط من أنياب المنتخب المغربي وقلب معطيات المجموعة، خاصة أن فرصه في التأهل ضمن أول مركزين بالمجموعة مازالت قائمة.

كما يرغب المنتخب الزامبي في حصد الفوز من أجل تجنب مفاجآت المجموعة، وخاصة المباراة الثانية والتي ستقام في نفس التوقيت بين منتخبي الكونغو الديموقراطية وتنزانيا، وعلى ملعب كورهوجو.

الكونغو الديموقراطية تواجه تنزانيا في ختام دور المجموعات

ويتطلع منتخب الكونغو للفوز بمباراة اليوم والتأهل بشكل رسمي للدور المقبل من البطولة، فيما يدخل منتخب تنزانيا محمل بآمال تحقيق أكبر مفاجآت البطولة، إذ أن تحقيقه الفوز على الكونغو يمنحه فرصة ذهبية للتأهل بالمركز الثاني في المجموعة، في حالة فوز المنتخب المغربي على نظيره الزامبي، أو حتى التأهل ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث في حالة تعادل المغرب وزامبيا، ولكن لا بديل على الفوز لمنتخب تنزانيا من أجل تحقيق هذه المفاجآة.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، وخلفه منتخب الكونغو الديموقراطية بنقطتين، ثم منتخب زامبيا بنفس الرصيد، ثم منتخب تنزانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.