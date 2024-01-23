الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنجولا تصارع بوركينا فاسو على الصدارة والجزائر تواجه موريتانيا.. اليوم

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

يصطدم منتخب أنجولا بنظيره منتخب بوركينا فاسو، الليلة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً على ملعب ياموسوكرو.

ويتصارع كلا المنتخبين على صدارة المجموعة، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل في المركز الأول بالمجموعة، وخاصة في ظل ملاحقة المنتخب الجزائري لكل منهما في ترتيب المجموعة.

وبالمجموعة ذاتها، يلتقي منتخب الجزائر نظيره منتخب موريتيانيا على ملعب بواكي.

ويتطلع المنتخب الجزائري لتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصه في التأهل، وانتظار انتهاء مباراة أنجولا وبوركينا فاسو بفوز أحد الفريقين من أجل التأهل في الوصافة على حساب المنتخب الخاسر، فيما يأمل منتخب موريتانيا في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأخيرة بالمجموعة، على أمل تغير الحسابات وتزايد فرصه في التأهل ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث.

ويسعى المنتخب الجزائري للتأهل من المجموعة وتجنب الخروج المبكر من البطولة للمرة الثانية على التوالي بعدما ودعت النسخة الماضية من البطولة من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب أنجولا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلفه منتخب بوركينا فاسو بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، ثم منتخب الجزائر في المركز الثالث بنقطتين وموريتانيا في المركز الأخير بدون نقاط.

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