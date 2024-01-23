جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 ومواعيد كأس أمم أفريقيا

يحرص عشاق الكرة المصرية والمحبون على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 عبر جوجل، لمتابعة الفريق المفضل لديهم، حيث ستستمر بطولة كأس آسيا 2023، ومباريات الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، والتي سيلتقي فيها منتخب سوريا بمنتخب الهند، وفلسطين وهونج كونج، والمنتخب الإماراتي بمواجهة المنتخب الإيراني.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23/1/2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مباريات اليوم الثلاثاء، والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات.

وفي كأس أمم أفريقيا يكون هناك لقاء عربي مهم بين الجزائر وموريتانيا، ومباراة قوية أخرى تجمع بين غينيا والسنغال، كما نتابع الجولة 18 من دوري يلو السعودي، والتي من أهمها مواجهة الفيصلي والجندل.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024

مواعيد مباريات كأس آسيا في دور المجموعات

أستراليا - أوزبكستان في تمام الساعة 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC عامر الخوذيري للمعلق الرياضي رؤوف خليف

سوريا - الهند في تمام الساعة 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC أحمد البلوشي للمعلق سليمان الشريف

إيران - الإمارات في تمام الساعة 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC للمعلق عصام الشوالي، وفارس عوض

هونج كونج - فلسطين في تمام الساعة 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC باسم الزير للمعلق الرياضي عبد الله المحيسن

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا في دور المجموعات

جامبيا - الكاميرون في تمام الساعة 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 2 للمعلق الرياضي محمد المبروكي

غينيا - السنغال في تمام الساعة 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 جواد بدة

موريتانيا - الجزائر في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 للمعلق الرياضي محمد بركات

أنجولا - بوركينا فاسو في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 2 للمعلق الرياضي عادل خلو

مواعيد دوري يلو السعودي في الجولة 18

الترجي - العروبة في تمام الساعة 14:15 مصر، 15:15 السعودية السعودية الرياضية

الجندل - الفيصلي في تمام الساعة 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية

جدة - العربي في تمام الساعة 17:45 مصر، 18:45 السعودية السعودية الرياضية

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في إياب نصف النهائي

تشيلسي - مدلزبرة في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 للمعلق الرياضي علي محمد علي

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا في دور الـ8

سيلتا فيجو - ريال سوسييداد في تمام الساعة 22:30 مصر، 23:30 السعودية على قناة SSC Sport للمعلق الرياضي جعفر الصليح

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في إياب نصف النهائي

تشيلسي - مدلزبرة في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية على قناة beIN Sports HD 1 للمعلق الرياضي علي محمد علي

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مواعيد المباريات ودية

مصر الأولمبي - السعودية الأولمبي في تمام الساعة 14:00 مصر، 15:00 السعودية OnTime Sports 1 للمعلق الرياضي محمد عفيفي

الأهلي المصري - الأخدود السعودي في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية