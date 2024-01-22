تنقل بعض القنوات الأرضية مباراة مصر والرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستحوذ عليها مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة، ويبحث جماهير الكرة عن موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية، ونستعرض في التقرير التالي.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

موعد مباراة مصر اليوم سيكون اليوم الاثنين في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة المشفرة ولكن يتم نقل المباراة على بعض القنوات المجانية beIN AFCON 1.

تردد القناة الجزائرية الارضية الناقلة لمباراة مصر وراس الاخضر

تردد القناة الجزائرية الارضية التي تنقل 17 مباراة في كأس الأمم الإفريقية من ضمنها مباراة مصر ورأس الأخضر والموجودة على القمر الصناعي: النايل سات - التردد: 11680 - الاستقطاب: عمودي.- معدل الترميز: 27500 - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وهناك بعض القنوات الأخرى التي تنقل مباراة مصر والراس الاخضر وهي

قناة فوكس سبورت - القمر الصناعي: نايل سات - التردد: 12284- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD - القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب - التردد: 12437 -H معدل الترميز: 27500

قناة RING HD. - القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق التردد: 12418-H-30000 معدل الترميز: 27500

قناة النبأ الليبية - القمر الصناعي: نايل سات - التردد: 11096 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500

قناة تيلي تشاد - القمر الصناعي: نايل سات - التردد: 12015 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500

قناة SPORT TV 1 HD القمر الصناعي: Hispasat 30W التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901 - القمر الصناعي: تيليستار 15 التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio - القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5 القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق التردد: 12356 – أفقي – 7100