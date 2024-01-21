الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا.. وموعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر

القنوات الناقلة لكأس
القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024

تتصدر القنوات الناقلة لكأس افريقيا 2024 مجانا كافة المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرغبة الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في تشجيع المنتخب الوطني المشارك في النسخة الـ 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار.

القنوات الناقلة لكأس إفريقيا 2024 مجانا

يستعد منتخب مصر في خوض المباراة الفاصلة والتي تجمعه مع منتخب الرأس الأخضر والذي يتصدر المجموعة الثانية برصيد وصل إلى 6 نقاط ويمكن ضبط القنوات الناقلة لكأس افريقيا 2024 مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الإحداثيات التالية:-

قناة بي إن سبورت bein afcon 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12604.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
  • الاستقطاب: رأسي.

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قناة بي إن سبورت bein afcon  2

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12245.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
  • الاستقطاب: رأسي.

قناة الجزائرية الأولى

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11680.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الاستقطاب: عمودي.

قناة تيلي تشاد

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12015.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
  • الاستقطاب: أفقي.

قناة RTB بوركينا فاسو

  • القمر الصناعي: يلوتلسات 9E.
  • التردد: 11900.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
  • الاستقطاب: أفقي.

قناة فوكس سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12284.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
  • الاستقطاب: أفقي.
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القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 مجانًا

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القناة الألمانية 

  • القمر الصناعي: استر سات 19.
  • التردد: 11185.
  • معدل الترميز: 22000.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
  • الاستقطاب: عمودي.

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الافريقية 2024

يترقب الجمهور مباراة منتخب مصر المقبلة والتي تجمعه بمنتخب الرأس الأحضر وذلك عقب تعادله مع منتخب موزمبيق ومنتخب غانا خلال الجولة الأولى والثانية من دوري المجموعات ببطولة كأس الأمم الافريقية حيث تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل الموافق 22 يناير 2024 ويرغب المنتخب الوطني في حسم اللقاء لصالحه لإحراز اللقب.

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