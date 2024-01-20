القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 مجانًا

يبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، منذ انطلاق مباريات البطولة في 13 يناير الجاري حيث توجد العديد من القنوات المجانية والمفتوحة التي تنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي تنقل المباريات عبر قمر آموس والقمر الأوروبي هوتبيرد، بالإضافة إلى أقمار صناعية أخرى، وعلى النايل سات، كما تعرض مباريات البطولة عبر قنوات beIN Sports في المنطقة العربية.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بالمجان

يعرض الدستور القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بالمجان على رأسهم قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمباريات كأس إفريقيا في الشرق الأوسط حيث يمكن متابعة المباريات عبر الترددات التالية:-

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

مصر وكأس الأمم الإفريقية

حصلت مصر على أكبر عدد من ألقاب كأس الأمم الإفريقية، بعدد 7 مرات، تليها الكاميرون 5 مرات، وغانا 4 مرات، ثم نيجيريا 3 مرات، و وجمهورية الكونغو الديمقراطية كوت ديفوار والجزائر، بعدد مرتين لكل منتخب.

ووصلت كل من مصر وغانا 9 مرات إلى النهائي في كأس أمم إفريقيا، حيث فازت مصر بسبعة ألقاب، وحققت غانا أربعة ألقاب، بينما خاضت الكاميرون 7 نهائيات وتوجت بخمسة ألقاب.

وهذه هى المرة الثانية التي يتم فيها تنظيم البطولة في ساحل العاج بعد عام 1984، والمباريات ستكون منقولة حصريا في المنطقة العربية من خلال شاشة مجموعة قنوات بي إن سبورتس bein sport القطرية ويمكن ضبط إشارتها من خلال الإحداثيات المعلنة.

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