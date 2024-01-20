السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجزائر تلتقي بوركينا فاسو وأنجولا تواجه موريتانيا.. اليوم

الجزائر وأنجولا
الجزائر وأنجولا

يلتقي اليوم منتخب الجزائر نظيره منتخب بوركينا فاسو، ضمن لقاءات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل، في الرابعة عصرًا على ملعب بواكي.

ويتطلع المنتخب الجزائري لتحقيق الانتصار الأول له في المجموعة والاحتفاظ بفرصه في التأهل للدور المقبل من البطولة، خاصة بعد التعادل أمام منتخب أنجولا في مباراة الجولة الأولى من البطولة.

وعلى الجانب الآخر، يأمل منتخب بوركينا فاسو في تحقيق انتصاره الثاني بالمجموعة وزيادة فرصه في العبور لدور الـ16 من البطولة، بعدما انتصر في مباراة الجولة الماضية على حساب منتبخب موريتانيا بهدف دون رد.

ومن المنتظر أن يجري جمال بلماضي تعديلات على تشكيل منتخب الجزائر في مباراة اليوم، خاصة في وسط الملعب، إذ أنه من المتوقع أن يدفع بكيفن جوتن بدلًا من يوسف عطال.

وفي نفس المجموعة، يلتقي منتخب موريتانيا نظيره منتخب أنجولا في السابعة مساءً وعلى نفس ملعب المباراة الأولى.

ويتشبث المنتخب الموريتاني بأقل الفرص المتاحة له من أجل المنافسة على التأهل من المجموعة، ويسعى لتحقيق انتصار يحسن من موقفه في المنافسة بعدما خسر مباراة الجولة الماضية أمام بوركينا فاسو.

فيما يأمل منتخب أنجولا في حصد انتصاره الأول وإقحام نفسه بقوة في المنافسة على صدارة المجموعة، بوصوله للنقطة الرابعة في انتظار المباراة الأخيرة من منافسات المجموعة.

ويتصدر منتخب بوركينا فاسو ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وخلفه منتخبي الجزائر وأنجولا على الترتيب بنقطة لكل منهما، فيما يحتل منتخب موريتانيا المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط.

الجزائر بوركينا فاسو جمال بلماضي أنجولا موريتانيا كأس الأمم الإفريقية 2023

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