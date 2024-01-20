غينيا تنتزع فوزا ثمينا أمام جامبيا فى كأس أمم أفريقيا

انتزع منتخب غينيا انتصارا ثمينا بالفوز على جامبيا بنتيجة 1 / صفر، مساء الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.



أحرز أجيبو كامارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 ليرفع منتخب غينيا رصيده إلى أربع نقاط في الوصافة ويقترب خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الـ16.



أما منتخب جامبيا فقد خسر مباراته الثانية على التوالي بعد سقوطه أمام السنغال حامل اللقب في الجولة الأولى بثلاثية دون رد ليتذيل الترتيب ويصبح مهددا بقوة بالخروج المبكر أمامه الكاميرون بنقطة واحدة بالتعادل مع غينيا 1/1 في الجولة الأولى.



وكان منتخب السنغال انتزع بطاقة التأهل لدور الـ16 بعد فوزه في أول مباراتين على جامبيا 3 / صفر ثم الكاميرون بنتيجة 3 / 1 في وقت سابق اليوم الجمعة.



وسجل منتخب غينيا هدفه بعد تمريرة من الجناح الأيمن مورجان جيلافوجي أكملها أجيبو كامارا بقدمه في الشباك.



وكان المنتخب الغيني الأفضل والأكثر سعيا لتحقيق الفوز وعاند الحظ كثيرا مهاجمه محمد بايو حيث تصدى القائم لتسديدته في الدقيقة 33 وحرمته العارضة من هز الشباك بفرصة أخرى في الدقيقة 74.



وفي محاولة ثالثة أمسك بوبكرجاي حارس مرمى منتخب جامبيا لضربة رأس من محمد بايو.



كما أنقذ حارس جامبيا مرماه من محاولات أخرى مؤكدة أمام أجيبو كامارا وإيزياجا سيلا وسيكو سيلا في الدقائق 40 و51 و61.



وأنصف القدر منتخب غينيا بتسجيل الهدف الأول لكن جامبيا كادت أن تقلب الطاولة بهدف سجله البديل يانكوبا مينتيه في الدقيقة 80 لكن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) أشارت بوجود تسلل.



وبعدها بخمس دقائق أضاع أبلي جالو فرصة جديدة للتعادل مسددا الكرة في الشباك من الخارج.



امتد اللقاء لأكثر من سبع دقائق وقت بدل ضائع، أهدر خلالها أجيبو كامارا انفرادا تاما في الدقيقة 94 لترتد الكرة إلى زميله نابي كايتا الذي أكملها نحو الشباك إلا أن مدافع جامبيا أخرج الكرة من على خط المرمى قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز ثمين ومستحق لغينيا.

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