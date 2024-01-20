ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد انتهاء الجولة الثانية في المجموعة التي ينافس فيها منتخب مصر في أمم إفريقيا 2024، حيث يأتي منتخب مصر في المركز الثاني بعد تعادله مع غانا بنتيجة (2-2)، بينما يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية بعد فوزه الثمين على موزمبيق بثلاثية نظيفة، مما يجعل ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 حاليًا مثيرًا للجماهير والمتابعين، في انتظار مزيد من التطورات في مراحل البطولة المقبلة.



ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

وبدأ منتخب مصرمشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بتعادل 2/2 مع موزمبيق في الجولة الأولى، ومن ثم تعادل بهدفين مع غانا وسيخوض المنتخب المصري مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام الرأس الأخضر في المباراة المقبلة حيث جاء ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 كما يلي:-

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية

المنتخب لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط غينيا الاستوائية 2 1 1 0 +2 4 نيجيريا 2 1 1 0 +1 4 ساحل العاج 2 1 0 1 +1 3 غينيا - بيساو 2 0 0 2 -4 0

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية

المنتخب لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط الرأس الأخضر 2 2 0 0 +4 6 مصر 2 0 2 0 0 2 غانا 2 0 1 1 -1 1 موزمبيق 2 0 1 1 -3 1



ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية

المنتخب لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط السنغال 2 2 0 0 +5 6 غينيا 2 1 1 0 +1 4 الكاميرون 2 0 1 1 -2 1 غامبيا 2 0 0 2 -4 0

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية

المنتخب لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط بوركينا فاسو 1 1 0 0 +1 3 الجزائر 1 0 1 0 0 1 أنجولا 1 0 1 0 0 1 موريتانيا 1 0 0 1 -1 0

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية

المنتخب لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط مالي 1 1 0 0 +2 3 ناميبيا 1 1 0 0 +1 3 تونس 1 0 0 1 -1 0 جنوب أفريقيا 1 0 0 1 -2 0

ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية

المنتخب لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف النقاط المغرب 1 1 0 0 +3 3 الكونجو الديمقراطية 1 0 1 0 0 1 زامبيا 1 0 1 0 0 1 تنزانيا 1 0 0 1 -3 0





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