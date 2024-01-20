السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

كأس الأمم الافريقية
كأس الأمم الافريقية 2024

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد انتهاء الجولة الثانية في المجموعة التي ينافس فيها منتخب مصر في أمم إفريقيا 2024، حيث يأتي منتخب مصر في المركز الثاني بعد تعادله مع غانا بنتيجة (2-2)، بينما يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية بعد فوزه الثمين على موزمبيق بثلاثية نظيفة، مما يجعل ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 حاليًا مثيرًا للجماهير والمتابعين، في انتظار مزيد من التطورات في مراحل البطولة المقبلة.

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ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 

وبدأ منتخب مصرمشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بتعادل 2/2 مع موزمبيق في الجولة الأولى، ومن ثم تعادل بهدفين مع غانا وسيخوض المنتخب المصري مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام الرأس الأخضر في المباراة المقبلة حيث جاء ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 كما يلي:-

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 

المنتخبلعبفازتعادلخسرفارق الأهدافالنقاط
غينيا الاستوائية2110+24
نيجيريا2110+14
ساحل العاج2101+13
غينيا - بيساو2002-40

 

 

 

 

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية 

المنتخبلعبفازتعادلخسرفارق الأهدافالنقاط
الرأس الأخضر2200+46
مصر202002
غانا2011-11
موزمبيق2011-31

 


 ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية 

المنتخبلعبفازتعادلخسرفارق الأهدافالنقاط
السنغال2200+56
غينيا2110+14
الكاميرون2011-21
غامبيا2002-40

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية 

المنتخبلعبفازتعادلخسرفارق الأهدافالنقاط
بوركينا فاسو1100+13
الجزائر101001
أنجولا101001
موريتانيا1001-10

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية 

المنتخبلعبفازتعادلخسرفارق الأهدافالنقاط
مالي1100+23
ناميبيا1100+13
تونس1001-10
جنوب أفريقيا1001-20

ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية 

المنتخبلعبفازتعادلخسرفارق الأهدافالنقاط
المغرب1100+33
الكونجو الديمقراطية101001
زامبيا101001
تنزانيا1001-30

 

 


 

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ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بعد تعادل منتخب مصر

 

 

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