الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية من النتائج البحثية العالية والتي يطلبها الكثير والكثير من جمهور كرة القدم المصرية لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في خضم مواجهاته في النسخة الحالية من بطوله كأس الأمم الإفريقية 2024 والمقامة في دولة كوت ديفوار.

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

وبأت تستحوذ هذه القناة على اهتمام كبير من قبل عشاق كرة القدم في مصر، حيث حصلت على حقوق بث العديد من البطولات والدوريات المحلية والقارية، بما في ذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2023.

تردد القناة المغربية على النايل سات

وللتمتع بأفضل جودة لمشاهدة هذه القنوات، يمكنكم تنزيل  تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات لعام 2023، وهي كالتالي:

- التردد:12207.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 وترددات القنوات المفتوحة

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر

لضبط تردد القنوات وتنزيل القنوات على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات أو الضبط في جهاز الاستقبال الخاص بك.
2. ابحث عن خيار "البحث اليدوي" أو "التنقيب اليدوي" وقم بالنقر عليه.
3. أدخل التردد الصحيح للقناة المطلوب ضبطها، يمكن العثور على الترددات عبر البحث على الإنترنت أو الاطلاع على دليل التلفزيون المحلي.
4. انتظر حتى يتم البحث عن القنوات المتاحة على التردد المُدخل.
5. بعد ذلك، قم بحفظ القنوات التي تم العثور عليها والتي ترغب في مشاهدتها.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية المفتوحة 

1. قناة الجزائرية الأرضية
  - التردد: 12577.
  - معامل الترميز: 27500.
  - الاستقطاب: أفقي.
  - معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
  - الجودة: SD.
  - القمر الصناعي: Hotbird.

2. قناة الفضائية الجزائرية:
  - التردد: 12577 (H).
  - معامل الترميز: 27500.
  - الاستقطاب: أفقي.
  - معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
  - الجودة: SD.
  - القمر الصناعي: Astra.

3. قناة تيلى تشاد - Nilesat:
  - التردد: 12015.
  - الاستقطاب: أفقي.
  - معدل الترميز: 27500.

4. قناة RTB بوركينا فاسو
القمر الصناعي: Eutelsat 9E
  - التردد: 11900.
  - الاستقطاب: أفقي.
  - معدل الترميز: 27500.

5. قناة فوكس سبورت - Nilesat:
  - التردد: 12284.
  - الاستقطاب: أفقي.
  - معدل الترميز: 27500.

اقرأ أيضاً

قائمة القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية على قمر نايل سات 2024

تردد القناة المغربية كأس أمم إفريقيا 2024 بطولة أمم إفريقيا 2024 القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024 كأس أمم إفريقيا 2023 القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا بطولة أمم أفريقيا على النايل سات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 كأس إفريقيا كوت ديفوار 2024 موعد كأس أمم إفريقيا 2024 بطولة افريقيا متى كأس امم افريقيا 2024 توقعات كاس افريقيا 2024 ملاعب كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا

مواد متعلقة

قائمة القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية على قمر نايل سات 2024

انتصار وحيد للعائدون إلى كأس الأمم الإفريقية في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات

الأكثر قراءة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح في أمم افريقيا

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

60 دقيقة.. هدف ملغى وضغط مصرى لإدراك التعادل أمام غانا

بكرى يفجر مفاجأة على الهواء بشأن سعر الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس