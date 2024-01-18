تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية من النتائج البحثية العالية والتي يطلبها الكثير والكثير من جمهور كرة القدم المصرية لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في خضم مواجهاته في النسخة الحالية من بطوله كأس الأمم الإفريقية 2024 والمقامة في دولة كوت ديفوار.

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

وبأت تستحوذ هذه القناة على اهتمام كبير من قبل عشاق كرة القدم في مصر، حيث حصلت على حقوق بث العديد من البطولات والدوريات المحلية والقارية، بما في ذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2023.

تردد القناة المغربية على النايل سات

وللتمتع بأفضل جودة لمشاهدة هذه القنوات، يمكنكم تنزيل تردد قناة المغربية الرياضية على نايل سات لعام 2023، وهي كالتالي:

- التردد:12207.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر

لضبط تردد القنوات وتنزيل القنوات على جهاز الاستقبال، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات أو الضبط في جهاز الاستقبال الخاص بك.

2. ابحث عن خيار "البحث اليدوي" أو "التنقيب اليدوي" وقم بالنقر عليه.

3. أدخل التردد الصحيح للقناة المطلوب ضبطها، يمكن العثور على الترددات عبر البحث على الإنترنت أو الاطلاع على دليل التلفزيون المحلي.

4. انتظر حتى يتم البحث عن القنوات المتاحة على التردد المُدخل.

5. بعد ذلك، قم بحفظ القنوات التي تم العثور عليها والتي ترغب في مشاهدتها.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية المفتوحة

1. قناة الجزائرية الأرضية

- التردد: 12577.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: SD.

- القمر الصناعي: Hotbird.

2. قناة الفضائية الجزائرية:

- التردد: 12577 (H).

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: SD.

- القمر الصناعي: Astra.

3. قناة تيلى تشاد - Nilesat:

- التردد: 12015.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

4. قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: Eutelsat 9E

- التردد: 11900.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

5. قناة فوكس سبورت - Nilesat:

- التردد: 12284.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.