انتصار وحيد للعائدون إلى كأس الأمم الإفريقية في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات

تشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج تواجد 6 منتخبات لم تشارك على الأقل في النسخة الماضية التي تولت تنظيمها الكاميرون في عام 2021، وهي موزمبيق، وأنجولا، وناميبيا، وجمهورية الكونغو، وزامبيا، وتنزانيا.

فماذا حققت هذه المنتخبات في الجولة الافتتاحية؟

موزمبيق

أجبرت منتخب مصر على التعادل الإيجابي معها بنتيجة هدفين لمثلهما في المجموعة الثانية.

تتعادل في المباراة الثالثة من أصل 5 مباريات لعبتها في الجولة الافتتاحية إذ كانت المباراة الأولى مع منتخب تونس بنتيجة إيجابية هدف لمثله في المجموعة الرابعة في نسخة 1996 التي استضافتها جنوب إفريقيا.

كانت المباراة الثانية مع منتخب بنين أيضا بنتيجة إيجابية هدفين لمثلهما في المجموعة الثالثة في نسخة 2010 التي استضافتها أنجولا، ومن بعدها لم تشارك سوى في النسخة الحالية.

هي لم تفز من قبل في الجولة الأولى لكنها تلقت الهزيمة في مباراتين افتتاحيتين، المباراة الأولى كانت في نسخة 1986 التي استضافتها مصر، وشهدت أول مشاركة لها، والمباراة الثانية كانت في نسخة 1998 التي استضافتها بوركينا فاسو.

أنجولا

تمكنت من فرض نتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما مع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة.

تتعادل للمرة السادسة من إجمالي 9 مشاركات أي أكثر من النصف إذ كانت المرة الأولى في نسخة 1998 مع منتخب جنوب إفريقيا سلبيا في المجموعة الثالثة.

المرة الثانية كانت في نسخة 2008 التي احتضنتها غانا أيضا مع جنوب إفريقيا لكن هذه المرة إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في المجموعة الرابعة.

المرة الثالثة كانت في نسخة 2010 مع منتخب مالي إيجابيا بنتيجة 4 أهداف لكل منهما في المجموعة الأولى.

المرة الرابعة كانت في نسخة 2013 التي احتضنتها جنوب إفريقيا مع منتخب المغرب سلبيا في المجموعة الأولى.

المرة الخامسة كانت في نسخة 2019 التي احتضنتها مصر مع منتخب تونس إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في المجموعة الخامسة، وهذا كان آخر مشاركة لها.

لم تفز سوى في مرة واحدة في الجولة الأولى كانت في نسخة 2012 التي احتضنتها الجابون وغينيا الإستوائية على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 – 1 في المجموعة الثانية.

بينما تعرضت للخسارة مرتين في الجولة الأولى في نسختي 1996، و2006 التي احتضنتها مصر.

ناميبيا

استطاعت أن تفوز على منتخب تونس بنتيجة هدف دون رد في المجموعة الخامسة.

هذا الانتصار يعد تاريخيا لأنه لم يسبق أن فازت في الجولة الافتتاحية في مشاركاتها الثلاث السابقة بل تلقت الهزيمة في المباريات الثلاث في نسخ 1998، و2008، و2019 كان آخر ظهور لها.

جمهورية الكونغو

تعادلت مع منتخب زامبيا إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في المجموعة السادسة.

هذا هو التعادل الثاني بين المنتخبين بنفس النتيجة في الجولة الإفتتاحية أيضا، وكان التعادل الأول في نسخة 2015 في غينيا الإستوائية.

عموما هذا هو التعادل السابع من مجموع 20 مشاركة، وكان التعادل الأول في نسخة 1972 في الكاميرون مع منتخب السودان إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في المجموعة الثانية.

كان التعادل الثاني في نسخة 1988 في المغرب مع المغرب إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في المجموعة الأولى.

كان التعادل الثالث في نسخة 1992 في السنغال أيضا مع المغرب بنفس النتيجة في المجموعة الثانية.

كان التعادل الرابع في نسخة 2000 في غانا ونيجيريا مع منتخب الجزائر سلبيا في المجموعة الثانية.

كان التعادل الخامس في نسخة 2013 في جنوب إفريقيا مع منتخب غانا إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما في المجموعة الثانية.

في حين فازت في 6 مباريات افتتاحية في نسخ 1968 في إثيوبيا، 1974 في مصر 1994 في تونس، و1998، 2006، و2017 في الجابون. يضا بنتيجة هدفين دون مثثقالأ

بينما انهزمت في 7 مباريات في نسخ 1965 التي نظمتها تونس، و1970 التي نظمتها السودان، 1976 التي نظمتها إثيوبيا، و1996، و2002 في مالي و2004 في تونس، و2019 كان آخر تواجد لها.

زامبيا

تعادلت مع جمهورية الكونغو

وهذا التعادل الثامن في 18 لقاء شاركت فيه في الجولة الأولى.

اللقاء الأول كان في نسخة 1994 مع منتخب سيراليون دون أهداف في المجموعة الثالثة.

اللقاء الثاني كان في نسخة 1996 مع الجزائر دون أهداف في المجموعة الثانية.

اللقاء الثالث كان في نسخة 1998 مع المغرب إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في المجموعة الرابعة.

اللقاء الرابع كان في نسخة 2002 مع تونس دون أهداف في المجموعة الرابعة.

اللقاء الخامس كان في نسخة 2010 مع تونس أيضا لكن هذه المرة إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما في المجموعة الرابعة.

اللقاء السادس كان في نسخة 2013 مع إثيوبيا بنتيجة هدف لكل منهما في المجموعة الثالثة.

اللقاء السابع كان في نسخة 2015 مع جمهورية الكونغو.

فيما تغلبت في 5 لقاءات افتتاحية في نسخ 1974، و1990 في الجزائر، و1992، و2008، و2015.

وخسر في مثلها في نسخ 1978 في غانا، و1982 في ليبيا، و1986، و2000، و2006.

كان آخر تواجد لها في نسخة 2015.

تنزانيا

تلقت هزيمة على يد المغرب بنتيحة ثلاثية نظيفة في المجموعة السادسة.

وهذه الهزيمة الثالثة التي تتلقاها في حضورها الثالث، وكانت قد تلقت الهزيمة في الجولة الأولى في نسختي 1980، 2019 كان آخر مشاركة لها.

إذا محصلة العائدون إلى كأس الأمم الإفريقية انتصار وحيد، و3 تعادلات، وهزيمة وحيدة.