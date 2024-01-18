باستثناء الأسود.. إطلالة متواضعة للعرب فى الجولة الاولى بأأمم أفريقيا

شهدت مباريات الجولة الأولى من بطولة أمم افريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا، إطلالة متواضعة للغاية لجميع المنتخبات العربية المشاركة فى البطولة، باستثناء منتخب المغرب، رابع مونديال قطر 2022.

مفاجات عديدة على مستوى الأداء والنتيجة فى معظم المباريات

واختتمت مباريات الجولة الاولى من الكان الإفريقى، وسط مفاجات عديدة على مستوى الأداء والنتيجة فى معظم المباريات، وإن كانت أبرز المفاجات فى البطولة حتى الأن هى خسارة منتخبى تونس وغانا.

تعادل مصري بشق الأنفس

ربما كانت المفاجأة الاولى فى البطولة هى التعادل الذى حققه المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بشق الأنفس أمام منتخب موزمبيق، عن طريق ضربة جزاء أحرزها محمد صلاح فى الوقت بدل الضائع، بعد مباراة متقلبة، بدأت بتفوق مصر وهدف مبكر للغاية، لم ينجح لاعبو الفراعنة فى استغلال هذا التقدم، حتى تمكن لاعبو موزمبيق من قلب الطاولة مع بداية الشوط الثانى وإحراز هدف التعادل ومن بعده هدف التقدم، وكادت المباراة تلفظ انفاسها الأخيرة بخسارة مدوية للفراعنة لولا تقنية الفار التى أنقذت منتخب مصر بضربة جزاء لتنتهى المباراة بالتعادل 2-2.

غرور جزائرى

لم يكن منتخب الجزائر أفضل حظا من نظيره المصرى، بعدما دفع ثمن غرور لاعبيه طوال مباراة أنجولا، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، بعد هدف مبكر عن طريق بغداد بونجاح، وإضاعة العديد من الفرص فى الشوط الثانى، حتى تمكن منتخب انجولا من معادلة النتيجة والخروج بنقطة غالية، ليدفع محاربوا الصحراء ثمن الغرور والتعالى على كرة القدم.

الخسارة الأكبر من نصيب تونس

وربما كانت الخسارة الأكبر على مستوى العرب فى هذه البطولة حتى الان من نصيب منتخب تونس، الذى ظهر متواضع للغاية، ولم يتمكن من هز شباك منتخب ناميبيا أحد المنتخبات المتواضعة على المستوى الأفريقى، حتى تمكن ديون هوتو مهاجم ناميبيا من أحراز هدف رائع ىقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، ليؤمن الثلاث نقاط لصالح منتخب بلاده على حساب نسور قر\طاج فى مفاجأة جديدة خلال مباريات الجولة الأولى.

خسارة متوقعة لموريتانيا

كانت الخسارة العربية الوحيدة المتوقعة من نصيب منتخب موريتانيا، بحكم المستوى والامكانيات المتواضعة، حيث خسر المنتخب العربى الخامس فى تلك النسخة أمام بوركينافاسو، بهدف نظيف جاء من ضربة جزاء فى الوقت بدل الضائع، ولولا ضربة الجزاء لخرج منتخب موريتانيا متعادلا مع أحد المنتخبات القوية فى القارة السمراء.

ظهور مغربي مشرف

أبى منتخب المغرب صاحب المركز الرابع فى بطولة كأس العالم 2022 الأخيرة، أن تخرج المنتخبات العربية من الجولة الأولى دون تحقيق الفوز، حيث تكفل وحده بمداواة جراح الجماهير العربية من خلال تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة على حساب منتخب تنزانيا، وتقديم عرض راقى طوال المباراة، ليرسل أسود الأطلسى العديد من الرسائل القوية لجميع المنتخبات المشاركة فى البطولة بأن الأسود حضروا إلى كوت ديفوار من أجل العودة بالكأس الغالية.