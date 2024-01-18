الليلة.. منتخب مصر يواجه غانا بشعار "لا بديل عن الفوز"

تحت شعار “لا بديل عن الفوز” يخوض منتخب مصر مباراته أمام نظيره الغاني في العاشرة مساء اليوم الخميس، بملعب فيليكس هوفويت بوانيي بمدينة أبيدجان في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 12 فبراير المقبل.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط يليه مصر وموزمبيق ولكل منهما نقطة واحدة ثم منتخب غانا دون رصيد وسيخوض منتخب مصر مباراة غانا وهو يعرف نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق التي ستقام في الرابعة عصرا وفي حالة فوز الرأس الأخضر سيرتفع رصيده إلى ست نقاط وبالتالي لن يكون أمام منتخب مصر بديلا عن الفوز على غانا لرفع رصيده إلى أربع نقاط ويكون فوزه على الرأس الأخضر كافيا لصعوده لدور الـ16 كأول المجموعة.

الفوز وحده لا يكفي

منتخب مصر لن يفقد حظوظه في التأهل لدور الـ16 مهما كانت نتيجة مباراته مع غانا، لكن الفريق مطالب بالفوز وتقديم عرض جيد لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد التعادل مع موزمبيق والأداء الباهت للفراعنة.

البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، حرص على دراسة منتخب غانا جيدا وأكد للاعبيه أن خط دفاعه ضعيف وبه كثير من الثغرات التي يجب الاستفادة منها في تحقيق الفوز، وسيقوم روي فيتوريا بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض ماراة موزمبيق وأهمها الدفع بإمام عاشور ومروان عطية في الوسط على حساب أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي والعودة لطريقة 4-3-2-1 بوجود محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد في الخط الهجومي.

علاج الأخطاء الدفاعية

وركز روي فيتوريا خلال التدريبات على علاج الأخطاء الدفاعية التي حدثت في مباراة موزمبيق خاصة أن هجوم غانا بكل المقاييس أفضل وأخطر من موزمبيق لكن فيتوريا لن يلجأ لتغيير رباعي الدفاع محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدي لكنه منح مروان عطية تعليمات بالتواجد أمام قلبي الدفاع عند فقد الكرة لتضييق المساحات أمام لاعبي غانا.

كما ركز روي فيتوريا على الاستفادة من الرقابة التي سيتعرض لها محمد صلاح وانطلاق إمام عاشور في الجانب الأيمن مع تحرك محمد صلاح للداخل للانضمام لمصطفى محمد لإرباك دفاع غانا.

يدير المباراة الحكم الجابوني بيير أتشو ويساعده بوريس ديتسوجا والحكمة كارين أتيزامبونج من الكاميرون ومعهم الجابوني تانجي ميبامي حكما رابعا والسنغالي عيسى سي حكم فيديو والجنوب إفريقي توم ابونچيل مساعد حكم فيديو.