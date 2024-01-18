الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا قدم محترفو الدوري المصري في الجولة الأولى من أمم إفريقيا؟

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أسدل الستار، مساء أمس الأربعاء، على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وشهدت تلك الجولة مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب المحترفين في الدوري المصري الممتاز، بينما غاب عدد قليل منهم عن الظهور في تلك الجولة.

ويستعرض "الدستور" ما قدمه اللاعبين الأجانب مع منتخباتهم في الجولة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2023.

بيرسي تاو وأليو ديانج

شارك بيرسي تاو، نجم فريق الأهلي، مع منتخب جنوب إفريقيا، في مباراته أمام مالي، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية 2023

وشارك تاو، طوال شوطي المباراة التي انتهت بفوز مالي، بهدفين دون رد، وأهدر نجم الأهلي ركلة جزاء، في الدقيقة 18.

وفي نفس المباراة، شارك أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، مع منتخب مالي، في نفس المباراة.

وشارك ديانج، لمدة 78 دقيقة قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

علي معلول

شارك علي معلول، نجم الأهلي، مع منتخب تونس في مباراته أمام ناميبيا، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

وخاض معلول، المباراة بأكلمها، والتي انتهت بفوز مثير لناميبيا، بهدف دون رد، في الوقت الذي غاب فيه مواطنه سيف الدين الجزيري، عن المشاركة في المباراة، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء.

بلاتي توريه

شارك بلاتي توريه، لاعب وسط بيراميدز، مع منتخب بوركينا فاسو، في مباراته أمام موريتانيا، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وشارك توريه، طوال شوطي اللقاء، الذي انتهى بفوز مثير للمنتخب البوركيني، بهدف دون رد. وقدم اللاعب، أداء متميزا، حصل على إثره على جائزة رجل المباراة.

مابولولو

شارك كريستوفاو مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، مع منتخب أنجولا، في مباراته أمام الجزائر، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية.

وحل مابولولو، كبديل لزميله برونو باز، في الدقيقة 41، قبل أن يسجل مهاجم الاتحاد السكندري، هدف التعادل لمنتخب بلاده في شباك "محاربي الصحراء" في الدقيقة 68 من زمن اللقاء، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

جيفرسون إينكادا

شارك جيفرسون إينكادا، لاعب فريق فاركو، مع منتخب غينيا بيساو، في مباراته أمام كوت ديفوار، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية، والتي تأتي في إطار المجموعة الأولى للبطولة.

وشارك إينكادا في المباراة بأكملها، والتي شهدت خسارة فريقه أمام المنتخب المضيف، بهدفين دون رد.

محمد الشيبي وفيستون مايلي

شارك محمد الشيبي، مدافع بيراميدز، مع المنتخب المغربي، في مباراته أمام تنزانيا، في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة لأمم إفريقيا.

وخاض الشيبي، المباراة بأكملها، والتي شهدت فوز "أسود الأطلس" بثلاثية نظيفة.

ومن جانب آخر، غاب فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز، عن المشاركة مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته أمام زامبيا، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وجلس مايلي على مقاعد بدلاء المنتخب الكونغولي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. 

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