أبرزها تألق التحكيم المصرى وسقوط الكبار.. 7 ظواهر بعد انتهاء الجولة الأولى من أمم أفريقيا 2023

انتهت مواجهات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وشهدت الجولة الأولى الكثير من الظواهر سواء الإيجابية أو السلبية، التي زادت من قوة البطولة من بداية انطلاقها.

ونستعرض أبرز ظواهر الجولة الأولى من المسابقة الأفريقية خلال تلك النسخة.

سقوط كبار القارة

فيما عدا كوت ديفوار صاحبة الأرض والضيافة، ومنتخب السنغال حامل اللقب ومنتخب المغرب رابع المونديال، فجميع الفرق الكبيرة بالقارة الأفريقية سقطت في الجولة الأولى سواء من خلال التعادل مثلما حدث مع نيجيريا ومصر والجزائر والكاميرون، أو الخسارة مثلما حدث مع غانا وتونس.

في حين فاز أصحاب الأرض على غينيا بيساو 2-0، والسنغال على جامبيا والمغرب على تنزانيا بنتيجة 3-0 في المباراتين.



تراجع المنتخبات العربية

وحققت المنتخبات العربية، نتائج ضعيفة للغاية خلال الجولة الأولى حيث خسر المنتخب التونسي أمام ناميبيا في الوقت القاتل بهدف دون رد.

ونفس الأمر تكرر للمنتخب الموريتاني أمام بوركينا فاسو، حيث خسر بهدف من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وتعادل منتخبا مصر والجزائر أمام موزمبيق وأنجولا بعد أن كانا متقدمين.



عدم انتهاء أي مباراة بالتعادل السلبي

لم تشهد أي مباراة في الجولة الأولى أي نتيجة سلبية، حيث تم تسجيل أهداف في جميع مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات.

وتم إحراز 27 هدفًا خلال 12 مباراة أقيمت في الجولة الأولى من البطولة، على عكس نسخة الكاميرون التي شهدت بعد نهاية الجولة الأولى تسجيل 12 هدفًا فقط بمعدل هدف في كل مباراة.



شكوى أكثر من منتخب من رطوبة الجو

اشتكت منتخبات الشمال الأفريقي من رطوبة الجو، وتحديدًا لاعبو منتخب مصر عقب تعادل الفراعنة مع موزمبيق.

وأكد مصطفى محمد، مهاجم الفراعنة، عقب المباراة، إن رطوبة الجو تسببت في تراجع أداء اللاعبين وهو ما جعل الفريق الموزمبيقي يعود بقوة ليحوّل تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين قبل أن يتعادل محمد صلاح في الدقائق الأخيرة.

نفس الأمر تكرر مع لاعبي منتخب المغرب الذين اشتكوا من رطوبة الجو في كوت ديفوار قبل مواجهة فريقهم ضد تنزانيا.



تألق التحكيم المصري

ظهر طاقم التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية، بشكل جيد للغاية خلال المواجهات التي أداروها في الجولة الأولى.

وتم وضع الثقة الكاملة في إمكانياتهم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بعدما تم إسناد مباراة الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو لطاقم التحكيم المصري بالكامل والذي قاده أمين عمر.

وبسبب الأداء الرائع للتحكيم المصري في الدور الأول، تم إسناد إدارة تقنية الفيديو للحكم محمود عاشور في مباراة الكاميرون والسنغال غدًا الجمعة بعد أن أدار أمس الأربعاء تقنية الفيديو في مباراة المغرب وتنزانيا.



فعالية هجومية كبيرة

بعد انتهاء الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا سجل حاليًا 27 هدفًا، أي بمعدل 2.25 هدف لكل مباراة، عكس الدورة السابقة التي شهدنا فيها عددا قليلا من الأهداف حيث تم تسجيل 12 هدفا في 12مباريات بعد الجولة الأولى، وهذا يؤكد على وجود فعالية هجومية كبيرة من جميع الفرق.

تألق المدرب الوطني

شهدت الجولة الأولى تفوقا وتألقا من جانب المدربين الوطنيين، وهو ما فتح الباب للمنتخبات الصغيرة لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة وكان أبرزها انتصار الرأس الأخضر التي يقودها المدرب المحلي بوبيستا على غانا بهدفين لهدف.

كما فاز منتخب ناميبيا الذي يقوده المدرب المحلي كولين بنجامين على منتخب تونس بهدف دون مقابل.

