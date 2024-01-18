تألق النصيرى وتسجيل صلاح.. ماذا قدم "سوبر ستار" بالجولة الأولى لأمم إفريقيا؟

شهدت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، كان 2023، تألق عددًا من نجوم القارة وخفوت نجم البعض الآخر.

ومع اقتراب انتهاء الجولة الأولى، وتبقي مباراة واحدة فقط من منافساتها وتجري أحداثها الآن بين منتخبي زامبيا والكونغو الديمقراطية، لعبت 11 مباراة فجرت بعضها مفاجآت كبرى وسقطت منتخبات كبرى، ومباريات أخرى سارت كما هو مخطط لها.

ولكن ماخلف هذه المباريات، نجوم منتظر تألقها وكانت عند الموعد وآخرين لم يتألقوا كما هو منتظر منهم، وترصد «الدستور» أداء "سوبر ستار" القارة في الجولة الأولى.

محمد صلاح.. أداء باهت رغم التسجيل

شارك محمد صلاح في مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الموزمبيقي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وسجل صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ولم يقدم صلاح الأداء المنتظر منه في مباراة موزمبيق، خاصة أن المصريين يعولون عليه في قيادة المنتخب لتحقيق اللقب الغائب من 2010.

ولمس صلاح الكرة 51 مرة، ومرر 30 كرة صحيحة من 34 تمريرة بنسبة 88%، من بينها 5 تمريرات مفتاحية للمرمى.

وسدد صلاح كرة واحدة على المرمى من 4 تسديدات، وخرجت واحدة من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، وفقد الكرة 3 مرات.

وحصل صلاح على تقييم 7.4 وهو ثاني أعلى تقييم في صفوف المنتخب المصري بمباراة موزمبيق بعد مصطفى محمد، وفقًا لموقع هوسكورد المختص بالإحصائيات.

ساديو ماني لم يحضر لكوت ديفوار بعد

شارك ساديو ماني في انتصار منتخب السنغال على المنتخب الجامبي بثلاثة أهداف دون رد.

ورغم سيطرة المنتخب السنغالي على مجريات اللعب وكذلك تحقيق نتيجة كبيرة إلا أن ساديو ماني لم يقدم الأداء المنتظر منه باعتباره النجم الأول لمنتخب السنغال.

ولم يسدد ماني أي كرة على المرمى طوال مشاركته في اللقاء والتي استمرت 90 دقيقة.

ولمس ماني الكرة 55 مرة، ومرر 35 كرة صحيحة من 41 تمريرة بنسبة نجاح 85%، ومنح تمريرتين مفتاحيتين للمرمى لزملائه، وراوغ لاعبي جامبيا مرة واحدة فقط من محاولتين للمراوغة بنسبة 50%.

وفقد ساديو ماني الكرة مرتين طوال المباراة، وحصل على تقييم 7.3 من موقع هوسكورد.

فيكتور أوسيمين.. تسجيل واختفاء

أنقذ فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، المنتخب النيجيري من تلقي الخسارة الأولى له في البطولة أمام منتخب غينيا الاستوائية.

وسجل أوسيمين هدف التعادل لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وعلى الرغم من إنقاذه لمنتخب بلاده من الخسارة إلا أن أداء أوسيمين كان أقل من التوقعات على مستوى الفاعلية على المرمى، خاصة في ظل استمرار تألقه بالدوري الإيطالي.

ولمس أوسيمين الكرة 19 مرة طوال المباراة، ومرر تمريرة واحدة صحيحة من 7 كرات بنسبة 14%، ومنح تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، وفاز بـ4 صراعات هوائية، وفقد الكرة مرة واحدة، وعلى مستوى التقييم الرقمي حصل على 7.2.

رياض محرز.. مشاركة بدون فعالية



تواجد رياض محرز في تشكيل المنتخب الجزائري الذي تعادل مع نظيره الأنجولي بهدف لكل منهما، وشارك في المباراة حتى نهايتها.

وكان النجم الأبرز لمحاربي الصحراء في المباراة هو بغداد بونجاح، الذي سجل هدف الفريق، فيما لم يكن محرز على الموعد.

ولمس محرز الكرة 51 مرة، ومرر 27 كرة صحيحة من 32 تمريرة بنسبة 84% ومن بينهما تمريرتين مفتاحيتين.

وسدد محرز كرة واحدة طوال مشاركته في المباراة واعترضها دفاع أنجولا.

كما راوغ مدافعي أنجولا مرة واحدة صحيحة من 3 محاولات وتمت مراوغته مرة واحدة وفقد الكرة مرة واحدة.

يوسف النصيري.. تألق معتاد ورقم قياسي

قاد يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، منتخب المغرب لتحقيق انتصار كبير على سحاب نظيره التنزاني بثلاثة أهداف دون رد.

وتألق النصيري في المباراة وسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده ليصبح أول لاعب في تاريخ المنتخب المغربي يسجل في 4 نسخ متتالية لبطولة أمم إفريقيا.

يوسف النصيري لمس الكرة 18 مرة في المباراة، ومرر 3 كرات صحيحة من 4 تمريرات بنسبة 75%، كما فاز بصراعين هوائيين.

وسدد النصيري كرة واحدة على المرمى من 5 تسديدات وخرجت 3 من الملعب واعترض الدفاع تسديدة، ولم يفقد الكرة طوال المباراة.