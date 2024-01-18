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رياضة

ضمنهم مابولولو.. 5 لاعبين تألقوا في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا

مابولولو
مابولولو

أسدل الستار، مساء أمس الأربعاء، على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتُقام النسخة 34 لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وشهدت الجولة الأولى تألق العديد من لاعبي المنتخبات الإفريقية، وعلى رأسهم كريستوفاو باسينسيا مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب أنجولا.

أبرز 5 لاعبين تألقوا في الجولة الأولى من كأس الأمم

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أبرز 5 لاعبين تألقوا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك على النحو التالي:

1- كريستوفاو باسينسيا مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري ومنتخب أنجولا

شارك مابولولو لمدة 49 دقيقة في مباراة منتخب أنجولا أمام الجزائر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ونجح مابولولو في تسجيل هدف التعادل لأنجولا في الدقيقة 68، ليخطف نقطة ثمينة لمنتخب بلاده أمام الجزائر.

ويتواجد منتخب أنجولا في المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، بجوار منتخبات الجزائر، بوركينا فاسو وموريتانيا.

كريستوفاو باسينسيا مابولولو

2- سيكو فوفانا، لاعب النصر السعودي ومنتخب كوت ديفوار

تألق سيكو فوفانا بشكل كبير مع منتخب كوت ديفوار (البلد المستضيف)، حيث شارك لمدة 90 دقيقة كاملة طوال المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو، والتي انتهت بفوز الأفيال أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وسجل سيكو فوفانا الهدف الأول لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة الرابعة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد توغل رائع بالكرة وسط دفاعات غينيا بيساو.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا، بجوار منتخبات غينيا بيساو، نيجيريا وغينيا الاستوائية.

سيكو فوفانا

3- فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي ومنتخب نيجيريا

شارك فيكتور أوسيمين لمدة 90 دقيقة كاملة في مباراة منتخب نيجيريا أمام غينيا الاستوائية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا للاعب فيكتور أوسيمين، الذي سجل هدف التعادل سريعًا لمنتخب نيجيريا في الدقيقة 38، بعد دقيقتين فقط من هدف غينيا الاستوائية.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا، بجوار منتخبات كوت ديفوار، غينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

فيكتور أوسيمين

 

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4- لامين كامارا، لاعب ميتز ومنتخب السنغال

توّهج لامين كامارا بشكل ملحوظ، خلال مشاركته لمدة 90 دقيقة كاملة في مباراة منتخب السنغال أمام جامبيا، والتي انتهت بفوز السنغال بثلاثية نظيفة.

وسجل باب جايي الهدف الأول لمنتخب السنغال في الدقيقة الرابعة، قبل أن يُضيف لامين كامارا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 52 و86 من زمن اللقاء، وحصد جائزة أفضل لاعب بالمباراة.

وأصبح لامين كامارا، صاحب الـ20 عامًا، أصغر لاعب يسجل هدفين بمباراة في تاريخ أمم إفريقيا، ليبعث رسالة مبكرة لجميع مدافعي البطولة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا، بجوار منتخبات الكاميرون، غينيا وجامبيا.

لامين كامارا

5- ديون هوتو، لاعب أورلاندو بيراتس ومنتخب ناميبيا

نجح ديون هوتو في خطف الأنظار إليه، بعدما حقق أولى مفاجآت البطولة على ملعب "أمادو جون كوليبالي"، وسجل هدفًا مميزًا في مرمى منتخب تونس، ليكتب اسمه في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب ناميبيا في تحقيق انتصاره الأول في تاريخ مشاركاته في كأس أمم إفريقيا، بفضل هدف ديون هوتو في الدقيقة 88 من زمن اللقاء، ليحقق فوزًا صاعقًا على منتخب تونس.

وسبق لمنتخب ناميبيا والمُلقب بـ"المحاربين الشجعان"، المشاركة في ثلاث نسخ سابقة ببطولة كأس أمم إفريقيا، ولكنه لم يحقق أي انتصار، حيث خاض 9 مباريات، حقق خلالهم تعادلين بينما تلقى 7 هزائم.

ويتواجد منتخب ناميبيا في المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا، بجوار منتخبات تونس، مالي وجنوب إفريقيا.

ديون هوتو
كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار مابولولو الاتحاد السكندرى منتخب أنجولا نيجيريا السنغال ناميبيا أوسيمين لامين كامارا

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