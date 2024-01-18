مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-1-2024 في كأس أمم وأفريقيا وآسيا وملك أسبانيا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة" في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة غينيا الإستوائية ضد غينيا بيساو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة منتخب مصر ضد غانا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 Max

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة سوريا ضد أستراليا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 1.

- مباراة الهند ضد أوزبكستان: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 1.

- مباراة فلسطين ضدالإمارات: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

- مباراة سالامانكا ضد برشلونة: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 1 HD.

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة نابولي ضد فيورنتينا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.