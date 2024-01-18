صدام نارى جديد بين ريال مدريد وأتلتيكو بدور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد جاره وغريمه ريال مدريد، في "ديربي العاصمة" على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، اليوم الخميس، في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يصطدم مجددًا بأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، وتكرار سيناريو الفوز على أتلتيكو مدريد، من أجل التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، ومن ثم محاولة التتويج باللقب هذا الموسم.

وكان فريق ريال مدريد قد تغلّب على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5- 3، في "ديربي مدريد" بمباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي أقيمت يوم 10 يناير الماضي، في السعودية.

وشهدت البطولة توديع أتلتيكو مدريد منافسات كأس السوبر الإسباني، بينما توّج ريال مدريد باللقب على حساب غريمه الأزلي برشلونة بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

في المقابل، يرغب فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا والثأر من ريال مدريد، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي من بطولة كأس ملك إسبانيا، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وبهذا الصدد، قال سيميوني، في تصريحات صحفية قبل اللقاء: "ريال مدريد يمر بلحظه رائعة، الفوز أمامنا في كأس السوبر الإسباني كان عادلًا تمامًا، وسنواجه أفضل نسخة منهم".

مشوار ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لدور الـ16 من البطولة، بعدما تغلّب على أراندينا بنتيجة 3- 1.

بينما خطف أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل لهذا الدور على حساب لوجو بنتيجة 3- 1 أيضًا.