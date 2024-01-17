الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيكو بدور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراة أتلتيكو مدريد بدور الـ16لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويقود خوسيلو وفينسيوس جونيور قائمة ريال مدريد للمباراة.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد نظيره وجاره أتلتيكو مدريد غدًا في العاشرة ونصف مساءً، بمباراة دور الـ16 لكأس الملك.

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا 


وجاءت قائمة ريال مدريد للمباراة على النحو الآتي:

حراس المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو فيرنانديز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، فينيسيوس توبياس.

وسط الملعب: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتين".

الهجوم:  فينسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا 2023 

وجاءت نتائج قرعة دور الــ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا كالآتي:

أونيونيستاس سالامنكا ضد برشلونة

تينيريفي ضد ريال مايوركا

خيتافي ضد إشبيلية

أوساسونا ضد ريال سوسيداد

فالنسيا ضد سيلتا فيجو

أتلتيك بيلباو ضد ألافيش

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

جيرونا ضد رايو فاييكانو.

وانتصر ريال مدريد على نظيره أتلتيكو مدريد في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع الماضي، ضمن لقاءات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني والذي استضافته المملكة العربية السعودية، وفاز به ريال مدريد بعد الانتصار على غريمه التقليدي برشلونة في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف.

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