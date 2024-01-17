توني كروس يتحدث عن صافرات استهجان الجماهير في نهائي السوبر الإسباني

تحدث الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن صافرات الاستهجان ضده من قِبل الجماهير في السعودية، خلال مشاركته في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتوّج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخه، عقب فوزه الكبير على برشلونة بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، على ملعب "الأول بارك" في الرياض بالسعودية.

وخلال المباراة، أطلقت جماهير السعودية صافرات استهجان ضد توني كروس؛ نظرًا لأنه كان ينتقد خطة السعودية في التطور بشكل دائم، والصفقات القوية التي أبرمتها منذ الصيف الماضي.

توني كروس يُعلّق على صافرات استهجان الجماهير السعودية

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية نقلًا عن البرنامج الإذاعي "Einfach mal Luppen"، تصريحات توني كروس، قائلًا: "ما حدث كان جديدًا عليّ، ولكنه كان مثيرًا وممتعًا".

وأوضح: "لم أتوقع ما حدث إطلاقًا، لم أفكر في الأمر حتى، في البداية اعتقدت أن هذه الصافرات ليست لي، ثم أدركت العكس".

وتابع: "لم يزعجني الأمر، ولم يؤثر علي طريقة لعبي، بالعكس لقد كان الأمر ممتعًا ومضحكًا".

وأضاف ضاحكًا: "لقد بدأت الصافرات تقل أكثر فأكثر عندما تم استبدالي".

وواصل: "كنت ابتسم، وربما هذا يؤكد لي أنني كنت على حق بشأن تصريحاتي التي أدليت بها منذ 6 أشهر".

وشدد: "لست مقتنعًا برحيل اللاعبين الشباب الدوريات الأوروبية من أجل الانتقال إلى السعودية، كان هذا هو تصريحي منذ فترة ولكنني نسيته".

وعن سبب وصفه بـ"الأمر الممتع"، أجاب توني كروس: "المُضحك والممتع هو أن الجماهير كانت ترتدي قميص ريال مدريد، لذلك يبدو أن الصافرات قد قلت لأنهم بدأوا يدركون جيدًا أنني ألعب لفريقهم".

واختتم توني كروس تصريحاته، قائلًا: "هذه هي النكتة الحقيقية، إذا وصفنا هؤلاء بالفعل مشجعين لنادي ريال مدريد".